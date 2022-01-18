رؤساء وأعضاء برلمانات من دول العالم يدينون الهجوم الحوثي الإرهابي على الإمارات

المصدر: وام

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أدان رؤساء وأعضاء البرلمانات الوطنية من مختلف دول العالم الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مناطق ومنشآت مدنية في الدولة وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وصرح معالي أنجلو فروجيا رئيس مجلس النواب المالطي في بيان له أن البرلمان المالطي يدين بشدة الهجوم الحوثي الإرهابي، ويرسل تعازيه لحكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين عليها في ضحايا الهجوم وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وقالت معالي مارجاريتا ريستريبو عضوة البرلمان الكولومبي ورئيسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام في بيان لها " إننا ندين بشدة مثل هذا العمل الإرهابي من ميليشيا الحوثي الإرهابية على دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقف بجانب الإمارات حكومة وشعباً في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، كما ندعو المجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي".. مشيرة إلى ان مثل هذا الهجوم الإرهابي يهدف للنيل من ما تمثله الإمارات من حاضنة للتسامح والسلام، ويجب علينا جميعا أن نقف ضده.

من جانبه أكد سعادة تاولانت بلا زعيم حزب الأغلبية في البرلمان الألباني، إدانة بلاده للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي، مؤكدا وقوفه مع الشعب الإماراتي في مواجهة ما يهدد أمنه واستقراره.

وأدانت عضوة مجلس الشيوخ المكسيكي فيرونيكا ديلجاديلو عبر حسابها في تويتر الهجوم الإرهابي الجبان لجماعة الحوثي معربة عن دعمها وبرلمان بلادها لدولة الإمارات العربية المتحدة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وقالت سعادة النائبة مارجوري تشافيس من جمهورية الاكوادور عبر حسابها في تويتر أن الهجوم الإرهابي على الإمارات غير مقبول.. داعية المجتمع الدولي لإدانة مثل هذا العمل الإرهابي والعمل.

وقال سعادة والبرتو أليندي عضو البرلمان الأرجنتيني إن بلاده تقف خلف دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدين بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الذي استهدفت منشآت مدنية.

وأدان سعادة ديفيد جورزونج عضو البرلمان الكوستاريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي العمل الإرهاب المشين واصفا إياه بأنه يهدف لزعزعة الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

ودعا سعادة دواي مارتنيز عضو برلمان غواتيمالا المجتمع الدولي للتحرك من أجل رفض أعمال العنف والإرهاب، مؤكدا دعمه لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعادة بريس سايبرين عضو برلمان هايتي " ندين بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي ونتعاطف مع شعب الإمارات العربية المتحدة، ونأمل ألا تمر هذه الأعمال الهمجية ضد التسامح والسلام دون عقاب".

وقال عضو برلمان ساحل العاج أبولاي مايتي أن هذا العمل الحقير يجب إدانته بأقوى العبارات الممكنة، نتعاطف ونتضامن مع شعب الإمارات العربية المتحدة الصديق ..السلام والتسامح قيمتان مهمتان يجب رعايتهما والحفاظ عليهما.

وقالت كارولينا رينا عضوة البرلمان الاسباني " من إسبانيا وبصفتي عضوا في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، أود أن أبدي إدانتي الشديدة للهجمات الإرهابية التي وقعت في أبوظبي ، كما اتوجه بالنعي للضحايا ، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل. نتضامن جميعنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، حكومة وشعباً".

وقال نائب رئيس برلمان مقدونيا الشمالية سعادة فاضل زينديلي " ندين الهجمات الإرهابية على أبوظبي وندعم دولة الإمارات كما نعبر عن بالغ تعازينا في ضحايا الهجوم و تعاطفنا مع المصابين".

وقال سعادة النائب ساسا ماجازنوفيتش في جمهورية البوسنة والهرسك " تلقينا ببالغ الأسى نبأ الهجوم الارهابي على أبوظبي. إننا ندين بشدة هذا العمل الإرهابي وأي شكل آخر من أشكال الاعتداء على الامارات ومواطنيها.

يجب أن تكون مكافحة الإرهاب هدفنا المشترك".

وقال سعادة تسفاي دابا واكجيرا عضو البرلمان الاثيوبي " أود أن أعبر عن خالص تعازيّ لذوي الضحايا، إن إثيوبيا تدين بشدة وتعارض بقوة أي شكل من أشكال الإرهاب. وتقف جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، ونؤكد التزامنا ببذل جهود متسقة من أجل السلام والاستقرار في العالم".



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