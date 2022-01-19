إجماع عالمي في وجه إرهاب الحوثي

المصدر: أبوظبي ــ وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مزيداً من الاتصالات الهاتفية من قادة الدول الذين أعلنوا خلالها إدانتهم الشديدة للاعتداءات الإرهابية الآثمة التي اقترفتها ميليشيا الحوثي في مناطق ومنشآت مدنية في الدولة، وتضامنهم الكامل مع الإمارات. وواصلت دول العالم وقادتها وبرلماناتها، إضافة إلى المنظمات العربية والإسلامية والدولية، إدانة هذا العمل الإجرامي لميليشيا الحوثي الإرهابية. وقدمت الإمارات رسالة إلى مملكة النرويج، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية.

وقالت معالي لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «تدعو دولة الإمارات مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد، والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية التي شُنت في تجاهل تام للقانون الدولي».

وأشارت معالي نسيبة إلى أن «هذا التصعيد غير القانوني والمثير للقلق هو خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا، ومحاولة أخرى من قبل الحوثيين لاستخدام القدرات التي اكتسبوها بشكل غير قانوني، في تحدٍ للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، لتهديد السلام والأمن».

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