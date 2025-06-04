وزارة الرياضة تطلق حملة «كلنا خلف الأبيض».. منتخبنا يختتم تحضيراته اليوم في استاد آل نهيان استعداداً لأوزبكستان

يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، مرانه الرئيس على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، في ختام تحضيراته استعداداً للمواجهة المهمة أمام نظيره منتخب أوزبكستان، في الثامنة مساء غدٍ الخميس، على الملعب نفسه، في إطار مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب قد واصل تدريباته ضمن معسكره المغلق في أبوظبي الذي انطلق الأحد الماضي، وخاض تدريباته على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وذلك عقب ختام المرحلة الأولى في التحضير لمباراتي أوزبكستان وقيرغيزستان بالمعسكر الذي أقيم دبي، وخاض خلاله المنتخب الوطني تدريباته على ملعب زعبيل بنادي الوصل لمدة 5 أيام قبل الانتقال إلى أبوظبي.

وينتظر أن يضع الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخبنا الوطني خلال الحصة التدريبية الأخيرة، اليوم، اللمسات النهائية على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء على ضوء الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ودراسته لأسلوب وطريقة لعب الفريق المنافس.

وعكف كوزمين خلال تدريبات المنتخب على الوصول باللاعبين إلى أفضل مستويات الجاهزية الفنية والبدنية، ولتحقيق أفضل درجات التفاهم والانسجام خصوصاً مع عودة عدد من العناصر التي لم تتواجد مع «الأبيض» منذ فترة، إلى جانب التركيز على التجهيز الذهني والنفسي للاعبين كون المباراة مصيرية ولا بديل أمام المنتخب سوى الفوز وتقليص الفارق مع المنتخب الأوزبكي قبل الجولة الأخيرة من التصفيات.

ويعوّل كوزمين على الروح المعنوية وحالة التفاؤل التي تسود أروقة المنتخب والاتحاد، لا سيما أن اللاعبين يتحلون بالعزيمة والإصرار على تقديم مباراة كبيرة تليق بأهميتها، وأن جميع العناصر لديهم روح الانضباط والمسؤولية والجدية في التعامل مع المرحلة الحالية التي يسعى فيها «الأبيض» إلى إسعاد جماهيره والشعب الإماراتي بأكمله بالتأهل إلى كأس العالم.

كما عكف كوزمين على مشاهدة عدد من مباريات المنتخب الأوزبكي خلال مشواره في تصفيات المونديال، خصوصاً أنه منتخب يضم عناصر قوية من أبرزها خوسانوف لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، كما يضم عدداً من اللاعبين الذين لعبوا في الدوري الإماراتي ويعرفون طبيعته مثل شوكوروف وإيركينوف وعزيز جانييف.

ويعول المدير الفني للمنتخب على قائمة من أفضل اللاعبين، إذ تضم قائمة الأبيض لمباراتي أوزبكستان وقيرغيزستان 27 لاعباً، هم: خالد عيسى، حمد المقبالي، علي خصيف في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع لوكاس بيمنتا، خليفة الحمادي، كوامي كوايدو، علاء الدين زهير، ساشا إيوكوفيتش، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالرحمن صالح، بدر ناصر، وفي خط الوسط يحيى نادر، فابيو دي ليما، يحيى الغساني، حارب عبدالله، عبدالله رمضان، لوان بيريرا، ماجد حسن، علي صالح، محمد عبدالباسط، عبدالله حمد، وفي الهجوم كايو كانيدو، جونيور نيداي، سلطان عادل، برونو أولفيرا وكايو لوكاس.

من جهة أخرى، يؤدي منتخب أوزبكستان تدريبه الختامي على استاد آل نهيان عند الساعة الثامنة إلا ربع عقب ختام تدريبات منتخبنا مباشرة، بينما يعقد المؤتمر الصحفي لكوزمين مدرب منتخبنا في الساعة السادسة مساء اليوم، وفي السابعة والربع المؤتمر الصحفي لتيمور كابادزه مدرب المنتخب الأوزبكي للحديث عن استعداداتهما للمباراة.

حملة دعم

من جهة ثانية، أطلقت وزارة الرياضة حملة تحت شعار «كلنا خلف الأبيض» لدعم المنتخب الوطني في مباراته المصيرية، إذ وجهت الوزارة الدعوة إلى الاتحادات الرياضية الإماراتية كافة من أجل الحضور والمشاركة الفاعلة في الحملة.

وطالبت قائد كل منتخب وطني في الألعاب الرياضية المختلفة بتوجيه رسالة عبر فيديو قصير، لتحفيز الجمهور ودعم لاعبي الأبيض في مهمتهم الوطنية، إضافة إلى تخصيص تذاكر مجانية لأعضاء المنتخبات الوطنية من أجل الحضور في مدرجات استاد آل نهيان.

وتأتي تلك الحملة في إطار مبادرات متنوعة لحث الجماهير على التواجد في المدرجات ومساندة الأبيض، كون الفوز في المباراة سيحافظ على الآمال في بلوغ المونديال عبر التأهل المباشر، إذ كان كوزمين قد وجه رسالة إلى الجماهير من أجل الوقوف خلف اللاعبين في المباراة، كما يقوم اتحاد الكرة بمبادرات لحشد الجماهير على ملء مدرجات استاد آل نهيان للدور الكبير والمتوقع للجمهور في المباراة.

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