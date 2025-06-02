التفاؤل عنوان تدريبات «الأبيض» في أبوظبي

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ثقته بعناصر المنتخب الوطني، وثمّن جهودهم وحرصهم في التدريب والمباريات، داعياً إلى تقديم أفضل أداء، وتحقيق نتيجة إيجابية، خلال مباراة أوزبكستان، واستثمار جميع الفرص المتبقية في التصفيات.

جاء ذلك خلال حضوره تدريب الأبيض، أمس، في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، وأشار معالي رئيس الاتحاد إلى أن مجلس الإدارة والشركاء، وكل أسرة الكرة الإماراتية يقفون خلف المنتخب، ويقدمون له كل أنواع الدعم، من أجل أن يحقق طموحه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ورحب معاليه بالمدرب أولاريو كوزمين وجهازه المساعد، وتمنى لهم النجاح مع الأبيض، مؤكداً أن كوزمين يعرف الكثير عن الكرة الإماراتية وعناصرها، وهو الأجدر بقيادة المنتخب في هذه المرحلة، كما أنه صاحب إنجازات كبيرة في الكرة الإماراتية.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك: «إننا نقدر حرص اللاعبين على الالتحاق بصفوف المنتخب، بعد موسم محلي طويل، ومشاركات خارجية متعددة، لكننا نطمح في الوقت نفسه إلى الاستفادة من هذه التجارب، وتوظيفها لصالح المنتخب في مبارياته المتبقية».

ودشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، تدريباته في أبوظبي، ضمن معسكره المغلق في العاصمة استعداداً للمواجهة المرتقبة والمصيرية أمام نظيره منتخب أوزبكستان الخميس المقبل، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الوطني قد خاض المرحلة الأولى من التحضيرات بمعسكر قصير في دبي استمر لمدة 5 أيام، خاض خلاله «الأبيض» تدريبات يومية تحت قيادة المدير الفني الروماني أولاريو كوزمين الذي تولى المهمة رسمياً عقب مهمته مع الشارقة في الموسم المحلي، حيث أدى لاعبو المنتخب تدريباتهم بمعنويات مرتفعة على استاد زعبيل بنادي الوصل.

ويؤدي المنتخب تدريبات يومية بملعب نادي الجزيرة في أبوظبي، لحين موعد المباراة، حيث يدخل مرحلة جديدة من الإعداد خلال التحضيرات الأخيرة التي سيركز خلالها كوزمين على تكثيف الجرعات التدريبية والمحاضرات الفنية وتحفيظ اللاعبين أدوارهم بناء على دراسة أداء المنتخب الأوزبكي ونقاط قوة وضعف المنافس.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة أوزباكستان ولا بديل أمامه سوى الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل الإبقاء على حلم حصد بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، إذ يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، خلف إيران متصدر المجموعة «20 نقطة»، وأوزبكستان في المركز الثاني «17 نقطة».

ويأمل المنتخب عبور المحطة الأوزبكية الصعبة، ويتمسك بحظوظه القائمة خصوصاً أنه يتسلح بالتاريخ في مواجهاته أمام المنتخب الأوزبكي، إذ يتفوق «الأبيض» على منتخب أوزبكستان في المواجهات السابقة التي أقيمت بينهما على مدار التاريخ، حيث لعبا 18 مباراة في مختلف المنافسات، ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز في تسع مباريات، مقابل خمس انتصارات لأوزباكستان، والتعادل في أربع مواجهات، وسجلت الإمارات في مرمى أوزبكستان 25 هدفاً، واستقبلت شباك منتخبنا 20 هدفاً، فيما يعد علي مبخوت هو هداف المنتخب أمام الأوزبكي برصيد هدفين.

بدأت المواجهات بين منتخبي الإمارات وأوزبكستان عام 1996، عندما تفوق الأبيض 4 - 2 ودياً، فيما خسر آخر مباراة أمام المنافس وذلك في التصفيات الحالية بهدف دون رد في طشقند، بينما يعود آخر انتصار لمنتخبنا في مباراة رسمية أمام أوزبكستان، إلى 22 مارس 2013، بنتيجة 2 - 1، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويتعين على المنتخب الوطني تحقيق الفوز على نظيره الأوزبكي في مباراة الخميس، ثم الفوز على منتخب قيرغيزستان 10 يونيو الجاري في مباراة الجولة الأخيرة للمجموعة، مع تعثر أوزبكستان في مباراتها أمام قطر في الجولة الأخيرة بالتعادل أو الهزيمة، حيث تسود حالة من التفاؤل داخل أروقة «الأبيض»، خصوصاً بعد إسناد المهمة إلى كوزمين المعروف بأنه صائد البطولات، وبأنه قادر على تحقيق حلم جماهير المنتخب بالوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية في التاريخ.