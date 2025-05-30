«الأبيض» كامل الصفوف تحضيراً لمواجهة أوزبكستان

يواصل منتخبنا الوطني الأول تدريباته اليومية على ملاعب نادي الوصل في تجمعه الداخلي في دبي، تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، استعداداً للقاء ضيفه منتخب أوزبكستان في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل، في استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

واكتمل عقد قائمة لاعبي منتخبنا الوطني وتضم 27 لاعباً، بانضمام المهاجم جونيور نيداي لاعب مونبلييه، إلى صفوف التدريبات أمس، بعد تأخره عن أول تدريبين لظروف الطيران، فيما أكد كايو لوكاس لاعب منتخبنا، حرصه على تقديم أفضل ما لديه في التدريبات للحصول على فرصة الدخول ضمن التشكيلة الرسمية لمنتخبنا للمرة الثالثة عندما يلتقي منتخب أوزبكستان.

وقال إنه لا يعلم شيئاً عن منتخب أوزبكستان لأن لم يسبق أن واجهه، ولكنه متأكد أنه منتخب قوي على ضوء نتائجه، ووجود لاعبين سبق والتقى معهم في الملاعب، وشدد على أن «الأبيض» مطالب ببذل أقصى ما لديه بصرف النظر عن المنافس، لأن الفوز وحده الذي يبقي آمال الفريق في التأهل المباشر للمونديال.

في حين، عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم أسترالي لإدارة مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب أوزبكستان، وضم الطاقم إيفان شوان حكماً للساحة، ويعاونه جورج لاكرنديس حكماً مساعداً أول، وغولدريك أوين حكماً مساعداً ثانياً، وباريرو جوناتان حكماً رابعاً، وألكسيندر كينغ حكماً للفيديو، وكاثريني مارغارت حكم فيديو مساعد، ومعهم الكوري الجنوبي لي شوان، مراقباً للمباراة.

وفي الوقت نفسه، كشف اتحاد الكرة الإماراتي، عن أحدث الأعمال الفنية لتدعيم مسيرة منتخبنا الوطني، ممثلة في أغنية «هز الأرض»، كلمات الشاعر علي الخوار، وغناء مجموعة الوطن الفنية، وتقول كلماتها: «هِز الأرض وخصومك يا صِعيب المنال.. والعب بروح واهزم كل صعب ومُحال.. منتخبنا.. رجالك ما تهاب الخصوم..

في الملاعب رجال وفي المواقف رجال». تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني أمامه فرصة للتأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، إذ يتواجد في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، خلف منتخب إيران المتصدر ولديه 20 نقطة، ومنتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني ويملك 17 نقطة، ويحتاج «الأبيض» إلى الفوز في آخر جولتين للمجموعة الأولى، على أن يتعثر منتخب أوزبكستان أمام ضيفه منتخب قطر يوم 10 يونيو المقبل، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة للتصفيات.