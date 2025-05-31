كوزمين والمنتخب الوطني.. فرصة جديدة للتأهل لمونديال 2026

ينتظر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم محطتين مهمتين في مشواره نحو مونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك؛ إذ يلتقي كلا من أوزبكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 يونيو المقبل في أبوظبي وبيشكيك، على الترتيب ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة، طامحا في حسم الفوز بالمباراتين، وانتظار نتيجة منتخب أوزبكستان بالتعادل أو الخسارة، في مباراته أمام قطر التي تقام يوم 10 يونيو أيضا.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ رحلته الجديدة مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين، يوم الأحد الماضي، عقب ختام مواجهات الجولة 26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين؛ إذ أعلن المدرب عن قائمته التي تضم 27 لاعبا يعول عليهم في تحقيق حلم التأهل الثاني لكأس العالم.

وبجانب رحلة بلوغ مونديال 2026، سيكون أمام المدرب كوزمين أمام مهمة أخرى هي منافسات كأس العرب التي ستقام في قطر في ديسمبر المقبل؛ إذ ينافس منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر، والأردن، والمتأهل من لقاء الكويت وموريتانيا، بالإضافة إلى خليجي 27 بالمملكة العربية السعودية، ثم كأس آسيا 2027 بالمملكة العربية السعودية أيضا.

ويتواجد منتخبنا الوطني حالياً بالمركز الثالث في المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم الآسيوية برصيد 13 نقطة، خلف إيران المتصدرة بـ20 نقطة، وأوزبكستان صاحبة المركز الثاني بـ17 نقطة.

ويعد أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني /55 عاما/ المدرب الخامس والثلاثين الذي يقود المنتخب على مدار تاريخه، وأول مدرب روماني يتولى المسيرة، وهو يمتلك سجلا حافلا بالإنجازات في الكرة الإماراتية والعربية، وآخرها التتويج مع فريق الشارقة بلقب دوري أبطال آسيا 2 للمرة الأولى في تاريخ المدرب والفريق.

وتجتمع الآمال على المدرب كوزمين لتحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وتحقيق أفضل نتيجة في نهائيات كأس آسيا 2027.

وطبقا للوائح التأهل إلى المونديال من القارة الآسيوية يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة، فيما ينتقل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى مرحلة تصفيات إضافية.

وفي حال جرت النتائج بفوز المنتخب الوطني في مباراتيه المقبلتين، وخسارة أو تعادل أوزبكستان أمام قطر ضمن المجموعة ذاتها، سيتأهل المنتخب مباشرة إلى المونديال، في حين سيدخل منتخبنا الوطني، ما لم يتحقق ذلك، مرحلة جديدة من التصفيات، تشهد توزيع الفرق الـ6 التي نالت المركزين الثالث والرابع إلى مجموعتين تضم كل منهما 3 فرق، تلعب ضد بعضها البعض في ملعب محايد على أن يتأهل الفائز في كل مجموعة إلى المونديال، فيما يتأهل وصيف كل مجموعة إلى الدور الخامس من التصفيات.

وفي هذا الدور يلتقي وصيفا المجموعتين من الدور الرابع مع بعضهما البعض ذهابا وإيابا لتحديد الفريقين المتأهلين.

وأكد المحلل الرياضي علي حميد، أن منتخبنا الوطني أمام فرصة مميزة مع المدرب كوزمين لبلوغ نهائيات المونديال، وذلك في حال تحقيق المعادلة بالفوز في المباراتين المتبقيتين أمام أوزبكستان، وقيرغيزستان وتعادل أو خسارة منتخب أوزبكستان أمام قطر.

وأضاف: "آمال الشارع الرياضي معلقة على المدرب كوزمين كونه صاحب خبرة كبيرة وحقق العديد من الإنجازات مع الكرة الإماراتية، وبالتالي لا يحتاج إلى معرفة اللاعبين، كونه كان قريبا منهم بشكل كبير، وهي فرصة مثالية لكل مدرب من أجل توظيفهم بالصورة الأمثل".

ويرى أحمد حماد، المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، أن المرحلة المقبلة مع كوزمين في مشوار التصفيات للمونديال أو كأس آسيا، وكأس العرب، وكأس الخليج العربي، ستكون الأفضل كونه يمتلك الخبرة الكافية لتحقيق الأهداف.

وأشار إلى أن قرار تولي كوزمين تدريب المنتخب الوطني هو الأصح، وإن جاء متأخرا لكنه الأنسب لهذه المرحلة، وأن كل التوقعات تشير إلى أن المدرب سيكون قادرا على العبور بالمنتخب الوطني إلى أفضل نتيجة مطلوبة في جميع المشاركات.

من جانبه قال المحلل الرياضي خالد عبيد، إن المنتخب الوطني أمام محطة فارقه في تاريخه من أجل بلوغ المونديال، وأنه قادر على تحقيق آمال الجماهير بالروح القتالية العالية، واستشعار اللاعبين المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فضلا عن وجود مدرب قادر على توظيف اللاعبين بأفضل صورة.