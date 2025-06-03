كوزمين يطالب الجماهير بمساندة «الأبيض» أمام أوزبكستان

المدير الفني يضع الملامح الرئيسة لخطة وتشكيلة اللقاء في مران اليوم

توفيق عبد الرزاق:

ضرورة التوازن ما بين الدفاع والهجوم وعدم الاندفاع غير المحسوب

الدور الأكبر يقع على شخصية اللاعبين وضغط الجمهور على المنافس

يواصل منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم تدريباته باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبوظبي، استعداداً للمواجهة المهمة والمرتقبة أمام نظيره الأوزبكي، بعد غد الخميس، على استاد آل نهيان، في إطار الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض «الأبيض» مرانه الأساسي، اليوم الثلاثاء، يسعى من خلاله المدير الفني، الروماني أولاريو كوزمين، إلى وضع الملامح الرئيسة للخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء الرسمي الأول له مع المنتخب الوطني، والذي لا بديل فيه أمام «الأبيض» سوى الفوز، للحفاظ على آماله في بلوغ المونديال عبر بطاقة التأهل المباشر الثانية عن المجموعة الأولى، بعدما ضمن المنتخب الإيراني التأهل في الصدارة.

ويتوقع أن يركز كوزمين في مران اليوم على الطريقة التي سيعتمد عليها في المواجهة أمام منتخب أوزبكستان المتطور، وذلك بناء على القائمة التي يمتلكها، وتضم أفضل العناصر خلال الموسم، حيث شهدت تدريبات المنتخب خلال الأيام الماضية أجواء من التنافسية بين اللاعبين في جميع المراكز، ورغبة واضحة من كل لاعب في بذل أقصى مجهود من أجل الوجود في التشكيلة الأساسية للمباراة.

وطالب كوزمين الجماهير بمساندة المنتخب الوطني، والحضور بكثافة لملء مدرجات استاد آل نهيان، لدعم اللاعبين والوقوف خلف «الأبيض» في المباراة المصيرية، مشدداً على أهمية دور الجمهور في تحفيز اللاعبين خلال المواجهة.

وقال كوزمين، في رسالة عبر فيديو مصور، بثه الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم على منصة «إكس»، على هامش تدريبات المنتخب في أبوظبي: «سيكون يوماً مهماً وليلة عظيمة للغاية لكل الشعب الإماراتي، رجاء كونوا بجانب المنتخب الوطني، ساندوا اللاعبين، وإن شاء الله سنحقق أهم شيء، وهو الانتصار.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز على أوزبكستان، ورفع رصيده إلى 16 نقطة، وتقليص الفارق مع المنتخب الأوزبكي إلى نقطة واحدة، قبل الجولة العاشرة الأخيرة، التي سيواجه فيها منتخبنا نظيره القرغيزستاني بطموح الفوز، مع انتظار تعثر أوزبكستان بالتعادل أو الخسارة أمام قطر في الجولة ذاتها.

من جهته، أكد توفيق عبد الرزاق اللاعب السابق في المنتخب الوطني ونادي الوحدة، أن «الأبيض» قادر على تحقيق الفوز على أوزبكستان، رغم صعوبة المباراة التي تعد مفترق طرق، وتظهر قوة وشخصية اللاعبين، مشيراً إلى أهمية دور كوزمين في قيادة المنتخب في هذه المرحلة، لكن في الوقت نفسه، فإن الدور الأكبر في مواجهة أوزبكستان يقع على اللاعبين، والجماهير المطالبة بمؤازرة المنتخب في المدرجات، والضغط على المنافس.

وقال: بالطبع كوزمين مدرب كبير، ويمتلك ميزة هائلة، وهي معرفته التامة باللاعبين، والتي تسهل عليه الكثير من الأمور، إلا أنه في مثل هذه المباريات، الدور الأكبر يقع على اللاعبين، ومدى قوة شخصيتهم، إلى جانب دور الجمهور المهم للغاية في تشكيل ضغط على لاعبي أوزبكستان.

وأضاف: لاعبو المنتخب يجب أن يدخلوا المباراة بشخصية البطل، خاصة أنها مباراة صعبة، لا تحتمل أي نتيجة غير الفوز، وتحمل ضغوطاً نفسية كبيرة، ولدينا ثقة في أن كوزمين حرص على تهيئة اللاعبين نفسياً وذهنياً، قبل النواحي الفنية والبدنية، من أجل اللقاء، وهو أحد الجوانب التي تميز المدير الفني الروماني، خلال قيادته للفرق التي تولى تدريبها طوال مشواره.

وتابع: المنتخب أمام خيار وحيد، وهو الفوز، وبالتالي، دخول المباراة بجاهزية بدنية وذهنية في غاية الأهمية، والاعتماد على تفاعل الجمهور، ووقوفه خلف اللاعبين، إلى جانب الدوافع الأساسية بضرورة الفوز، سيكون له دور كبير في تقديم اللاعبين أقصى طاقاتهم خلال اللقاء.

وشدد عبد الرزاق على ضرورة الحذر من خطورة الهجمات المرتدة للمنتخب الأوزبكي، والتركيز على تفادي الأخطاء الدفاعية، التي تكررت في المباريات السابقة خلال مشوار التصفيات.

وواصل: بالتأكيد الفوز هو المطلب الأساسي، ولكن على كوزمين أن يكون حذراً، خصوصاً في الهجمات المرتدة للمنافس، والتركيز على خوض اللقاء بتوازن ما بين الدفاع والهجوم، وعدم الاندفاع غير المحسوب، وكوزمين معروف عنه أنه مدرب عقلاني في التشكيلة، ويلعب بتوازن، من دون المبالغة في الهجوم، وهو أمر مطلوب أيضاً في مثل هذه المباريات المصيرية، إلى جانب ضرورة استغلال الكرات الثابتة، وأخطاء لاعبي المنافس.

وتوقع عبد الرزاق ألا تشهد تشكيلة المنتخب تغييرات كبيرة على العناصر الأساسية التي ستبدأ اللقاء، وأن يكون التغيير على مستوى خط الدفاع، بعد أخطاء المباريات السابقة، لافتاً إلى أن المنتخب الأوزبكي خطير في التحولات من الدفاع للهجوم، ويمتلك لاعبوه السرعة، لذا، فالحذر الدفاعي مطلوب لتفادي أية مطبات خلال المباراة.

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