3 مدربين جدد أمام اختبار صعب في تصفيات آسيا للمونديال

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على ثلاثة من المدربين الجدد للمنتخبات الوطنية لكل من الإمارات، وقطر، والعراق، والذين تنتظرهم مباريات مهمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك مع تبقي جولتين حاسمتين “التاسعة والعاشرة” في مشوار التأهل المباشر.

وقال الاتحاد الآسيوي، في تقرير له قبل انطلاق الجولة التاسعة الخميس المقبل، إن منتخب الإمارات الساعي إلى التأهل إلى النهائيات للمرة الثانية في تاريخه، أنهى تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو بينتو بعد الجولة الثامنة بأيام قليلة، وأتم تعيين كوزمين أولاريو بديلاً له، وذلك بعد أن اختتم المدرب الروماني مسيرته الناجحة في الأندية الإماراتية بإحرازه لقب دوري أبطال آسيا الثاني 2 مع نادي الشارقة، وهو اللقب السادس عشر له خلال فتراته التدريبية مع ثلاثة أندية بالإمارات.

وقال المدرب كوزمين: " لدي مهمة صعبة للغاية، أعلم حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقي، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه لقيادة منتخب الإمارات إلى الحدث العالمي".

وكذلك كان المنتخب القطري هو المنتخب الثاني في المجموعة الأولى الذي شهد تغييراً على مستوى القيادة الفنية، إذ تولى الإسباني جولين لوبيتيجي المهمة خلفاً لمواطنه لويس غارسيا.

ويكمن التحدي الأول للمدرب السابق لمنتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد في ضمان تأهل قطر - بطلة كأس آسيا في آخر نسختين - إلى الملحق القاري، بعدما فقدت فرصة التأهل المباشر.

أما المدرب الثالث الجديد، الذي يسعى لقيادة فريقه نحو التأهل، فهو غراهام أرنولد، الذي يتولى مهمة تدريب المنتخب العراقي، ويبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية.

وتعرض المنتخب العراقي لخسارة بنتيجة 1-2 أمام منتخب فلسطين ضمن الجولة الثامنة، ما قلّص من فرصه في التأهل المباشر إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، لكنّه لا يزال يملك حظوظاً جيدة، خاصة وأنه سيواجه منتخب الأردن صاحب المركز الثاني ضمن الجولة الأخيرة.

وقبل ذلك، يتعين على العراق أن يحقق نتيجة إيجابية أمام جمهورية كوريا يوم الخميس المقبل.