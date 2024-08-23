3 مباريات في انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يستقبل العروبة، الوافد الجديد لدوري الأضواء، ضيفه النصر في المباراة الافتتاحية الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عند الساعة السادسة مساء، ويقام اللقاء بملعب تحفة النواخذة في دبا الفجيرة، وتعتبر مباراة اليوم الثانية بين الفريقين في ظرف أسبوع بعد نهاية مواجهتهما الأولى على وقع التعادل السلبي ضمن مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، ويعتبر اللقاء «كتاباً مفتوحاً» لكلا المدربين بعد أن عرف كل من البرتغالي برونو بيريرا والهولندي شرودر مدرب العميد أخطاء الآخر.

وقال برونو بيريرا مدرب العروبة: مواجهة اليوم تختلف عن مباراة افتتاحية الموسم في الكأس، لافتاً إلى أن فريقه يجب عليه أن يكون في أتم درجات الجاهزية للقاء وأن يكون على قدر التحدي محذراً في ذات الوقت من خطورة الفريق الضيف.

من جانبه قال الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر: لو لعبنا بنفس طريقة المباراة السابقة في الكأس، أعتقد أننا سنحقق الفوز ونحقق 3 نقاط، حيث صنعنا الكثير من الفرص، جميع اللاعبين انسجموا في بوتقة الفريق، والأداء جيد، ولدينا تشكيلة تتيح لي خيارات عديدة في كل مباراة، وأثق بقدرة اللاعبين على تحقيق الفوز.

ويحل الوصل بطل النسخة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين ضيفاً على كلباء في الساحل الشرقي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويتطلع كلباء صاحب الأرض إلى مصالحة جماهيره بعد تلقيه الهزيمة قبل أسبوع أمام العين ضمن الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB».

ويتوقع أن يدفع مدرب كلباء الصربي الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء بذات الوجوه التي حضرت أمام بطل دوري أبطال آسيا ضمن مسابقة الكأس بقيادة الإيراني مهدي قايدي وحبيب الفردان ودانيال بيسا إلى جانب الحارس الشاب حمد المنصوري.

وقال مدرب الوصل الصربي: «أثق في لاعبي فريقي رغم صعوبة المباراة، وآمل أن نقدم أداء جيداً طوال الـ90 دقيقة، وأن يلتزم اللاعبون بأفكارنا حتى نستطيع تحقيق نتيجة إيجابية، وسبق أن قلت للاعبين إننا أبطال الدوري، ويجب علينا أن نثق في أنفسنا، ولكن يجب علينا التحلي بالتواضع، واحترام الخصم في كل مباراة نلعبها سواء في الدفاع أو الهجوم.

ولا أجد صعوبة في لعب المباريات خلال هذا التوقيت، واختلاق البعض للأعذار حول الطقس، ونحن نعيش في دبي، وأنا أرتدي قميصاً بأكمام طويلة، وهذا يعني أن الطقس ليس حاراً جداً».

ويستقبل الوحدة على ملعبه عند السادسة مساء اليوم ضيفه عجمان، في موقعة يبحث خلالها كل فريق عن تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث لتحقيق مكسب مادي ومعنوي في مستهل مشوار البطولة. وأكد روني دايلا مدرب الوحدة الذي يخوض مباراته الرسمية الأولى له مع الفريق اليوم، الجاهزية للقاء ومباريات الموسم الحالي، ذاكراً أن فريقه خضع لفترة إعداد مثالية خاض خلالها عدداً كبيراً من التدريبات والمباريات.

وأضاف: مباراة عجمان اليوم في غاية الأهمية وهي أشبه بالمعركة لذلك علينا بذل أقصى مجهود والعمل على تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث خاصة أنها مباراة افتتاحية والفوز فيها يحقق الكثير من المكاسب.وكشف مدرب العنابي عن غياب فاكوندو وعبدالعزيز البلوشي بسبب الإصابة، لكنه أشار إلى جاهزية بقية العناصر.

مبيناً أن ثقته كبيرة في جميع اللاعبين لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز في اللقاء.وتبدو استعدادات عجمان جيدة للمباراة من واقع اكتمال صفوفه بعد أن اختار الفريق 3 محترفين أجانب جدد هذا الموسم هم المدافع الصربي ملس كوسا نوفيك ولاعب الوسط المغربي انس الحسوني.

و المهاجم الجامايكي جونيور فليمينغز في وجود كل من لاعب الوسط هيكل الشيخاوي والمهاجم المغربي وليد ازارو، زيادة على عدد من اللاعبين المقيمين الذين اختارهم النادي بعناية، وحافظ الفريق على عناصره من اللاعبين المواطنين الذين حققوا معه نتائج جيدة في آخر موسمين.

ولم يخفِ المدرب غوران تفاؤله واطمئنانه على استعدادات فريقه للموسم بشكل عام ومباراة الوحدة على وجه الخصوص، وقال في تعليقه على المباراة: بشكل عام التحضيرات جيدة للفريق، فريقنا مستعد لمواجهة منافس قوي لديه إمكانيات كبيرة، وعموماً فريقنا استعد بشكل جيد من مباراته الأولى في كأس المحترفين.

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