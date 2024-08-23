144 هدفاً في 72 تجربة ودية حصيلة إعداد أنديتنا للدوري

المصدر: إعداد - علي الظاهري

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بلغت حصيلة الأهداف لأندية دوري أدنوك للمحترفين في فترة الإعداد 144 هدفاً، أحرزتها خلال 72 تجربة ودية، خاضتها الفرق في المعسكرات الصيفية الخارجية، إضافة إلى التجارب الأخيرة في ختام مرحلة الاستعداد للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

ويعد شباب الأهلي صاحب الغزارة التهديفية الأعلى بواقع 20 هدفاً، أحرزها «الفرسان» في 3 مباريات، خلال معسكر الإعداد الخارجي في هولندا قبل أن يسجل 6 أهداف في المباريات الرسمية، التي سبقت انطلاق دوري أدنوك للمحترفين برباعية في مرمى سباهان الإيراني في الملحق الآسيوي المؤهل لدوري النخبة.

إضافة إلى ثنائية بأقدام الوافد الجديد سردار أزمون في مرمى عجمان بمستهل مشواره المحلي بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وتفوق الوحدة من الناحية الدفاعية في تجاربه الودية، بعد المحافظة على نظافة شباكه في 5 مباريات، فاز في جميعها، ويعد «العنابي» الفريق الوحيد، الذي لم يختبر حتى الآن بصورة رسمياً، لعدم مشاركته في الدوري التمهيدي من الكأس قبل أيام بصفته بطل المسابقة، بجانب الوصل حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري.

معسكرات

واحتضنت 7 دول أوروبية وعربية معسكرات أندية دوري أدنوك للمحترفين قبل انطلاق الموسم، وهي هولندا، وصربيا، والنمسا، وتركيا، وسلوفينيا، ومصر، والمغرب. وتتصدر صربيا الوجهات بعد استضافة معسكرات 4 أندية وهي: الوحدة وبني ياس وعجمان وخورفكان، وأقام فريقان معسكريهما في هولندا وهما: الوصل حامل اللقب والنصر، ومثلهما في النمسا، وهما:

الشارقة والوصيف شباب الأهلي، بينما فضل كل من العين بطل آسيا والعروبة الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين إقامة معسكرات عربية كل من المغرب ومصر، كما أقام دبا الحصن الصاعد حديثاً أيضاً إلى دوري المحترفين معسكره في تركيا، واختار كل من البطائح وكلباء سلوفينيا مقراً لمعسكريهما.وحققت الفرق 35 فوزاً و18 تعادلاً و21 خسارة في جميع المباريات، التي حرصت من خلالها الأجهزة الفنية على الاستعداد الأمثل للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

تجارب

وخاض «الإمبراطور» 5 تجارب ودية، فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة، وخسر مباراتين، ويعد شباب الأهلي أول الفرق التي أنهت تحضيراتها مبكراً، بسبب مشاركته الآسيوية، حيث خاض «الفرسان» في معسكر النمسا 3 تجارب، فاز في مباراتين، وخسر في واحدة.

وأسفرت نتائج مباريات العين الأربع في معسكر المغرب عن تعادل في مباراتين، وخسارة وفوز، فيما لعب الشارقة أقل الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية 5 تجارب خارجية ومحلية، فاز في 3 وتعادل في واحدة، وخسر في الودية الأخيرة.

وحرص الجهاز الفني لفريق النصر، بقيادة شرودر على منح الفرصة لجميع اللاعبين في فترة التحضيرات، حيث اشتمل إعداد «العميد» على 3 مباريات في هولندا، فاز في مباراة، وخسر في مباراتين، بجانب 4 مباريات أخرى على ملعبه، أسفرت الأولى عن الفوز على جلف إف سي، والتعادل مع النهضة العماني قبل أن يخوض تجربتين في يوم واحد أمام دبا الحصن، خسر في الأولى، وفاز في الثانية.

ويعد البطائح آخر الأندية العائدة إلى الدولة من المعسكرات الخارجية، بعد أن خاض 6 مباريات ودية في سلوفينيا، فاز في واحدة، وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات، ولم يحقق الجزيرة الفوز في جميع تجاربه بمعسكر إسبانيا علماً بأنه خاض 4 مباريات من الوزن الثقيل، تعادل في مباراتين، وخسر في مثلهما أمام فرق إسبانية.

إضافة إلى خسارة التجربة المحلية بعد المعسكر من الوحدة. ولعب عجمان 6 مباريات، منها 5 في معسكر صربيا، فاز في ثلاث، وتعادل في مباراتين، بينما خسر على ملعبه من كلباء، ولعب كلباء 4 مباريات، وفاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر في مباراة، قبل أن يكسب التجربة المحلية أمام عجمان.

الأقل

ويعد خورفكان من أقل الأندية التي لعبت مباريات ودية، حيث لم يستكمل التجربة الأولى في معسكر صربيا، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وخاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر في واحدة. ولم يتعادل بني ياس في جميع مبارياته الودية سواء في معسكر صربيا، التي اشتملت على 5 مباريات، فاز في 3، وخسر مباراتين، أو في التجربة المحلية الأخيرة، التي فاز فيها على الشارقة.

ورفض العروبة العائد لدوري الأضواء الخسارة في جميع مبارياته الـ 6 في معسكره الخارجي بجمهورية مصر العربية، حيث فاز في 4، وتعادل في مباراتين، بينما ضمت تحضيرات دبا الحصن الصاعد للدوري حديثاً 4 مباريات، خلال معسكره بتركيا، فاز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، بينما لعب مع النصر مباراتين، فاز في الأولى، وخسر في الثانية، ليؤكد جاهزيته للموسم بهذه التجارب القوية.

مباريات التحضير لانطلاق موسم 2024 - 2025

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