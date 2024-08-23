المدرسة الأوروبية تهيمن على خيارات أندية المحترفين التدريبية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

يجلس على المقاعد الفنية لأندية المحترفين هذا الموسم 2024 - 2025 عدد من المدربين يصل إلى 14 مدرباً من جنسيات عدة ليقودوا أنديتهم في مسابقات الموسم المختلفة على الصعيدين المحلي والخارجي، وفيما فضلت 6 أندية الإبقاء على خدمات مدربيها من الموسم الماضي، أعلنت 4 أندية تعاقدها مع مدربين سيظهرون للمرة الأولى في الملاعب الإماراتية.

وفضلت 4 أندية أخرى الاستعانة بمدربين خاضوا تجارب سابقة بالمسابقات المحلية، وسيطرت المدرسة الأوروبية على خيارات أندية المحترفين بواقع 11 مدرباً منهم 3 من البرتغال ومثلهم من صربيا، و2 من رومانيا، ومدرب واحد من كل من هولندا وكرواتيا والنرويج، بالإضافة لمدرب أرجنتيني وآخر برازيلي، فيما اختار نادي الجزيرة المدرسة العربية ممثلة في المدرب المغربي حسن عموتة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز