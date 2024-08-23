10 صفقات مدوّية تشعل المنافسة بين أندية المحترفين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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نشطت أندية دوري المحترفين في الميركاتو الصيفي الحالي، ودعمت صفوفها بعدد من النجوم الجدد، بهدف سد النقص وتقوية خطوط اللعب في الموسم الحالي، وبرزت 10 صفقات أنجزتها الأندية مع لاعبين أجانب ينتظر أن تشعل المنافسة في جميع المنافسات.

ومن الصفقات المدوية تعاقد شباب الأهلي مع الإيراني سردار أزمون لقيادة خط المقدمة والذي يتمتع بإمكانات عالية، وأيضاً تعاقد الجزيرة مع المهاجم رامون ميريز هداف الدوري الكرواتي في نسخته الأخيرة، وزميله في الفريق المصري محمد النني قادماً من أرسنال الإنجليزي، وتعاقد الوصل مع الصربي الدولي سردان مييايلوفيتش.

وشهد الميركاتو أيضاً عودة الكوري الجنوبي كوون كيونغ لاعب شباب الأهلي سابقاً إلى ملاعب الإمارات عبر بوابة خورفكان، مع تعاقد بني ياس مع لازار ماركوفيتش صاحب التجارب المتعددة مع عدد من الأندية الأوربية، وغيرهم من الأسماء البارزة التي يتوقع منها الجمهور مستوى متميزاً يسهم في إضافة المزيد من القوى إلى البطولات المحلية، ويساعد الأندية في المشاركات الخارجية لبلوغ منصات التتويج.

وبجانب العناصر المنضمة حديثاً، هنالك مجموعة متميزة من العناصر الأجنبية نالت الثقة للمواصلة في كشوفات الأندية، منها أسماء راسخة بإنجازاتها مثل لابا كودجو، سفيان رحيمي «العين»، سفيان بوفتيني، الكسيس بيريز «الوصل»، مانولو غابياديني «النصر»، أحمد نورالله، عمر خريبين «الوحدة»، نيسكينز كيبانو «الجزيرة»، أناتولي «البطائح»، وغيرهم من الأسماء التي تألقت سابقاً وينتظر منها الجمهور المزيد من العطاء.

بينما ما زالت بعض الأندية تواصل البحث بدقة لإضافة الوجوه الجديدة، مثل الشارقة الذي لم يكمل ملف التعاقد مع الخماسي الأجنبي، ولديه 3 خانات شاغرة ينتظر أن يكملها بصفقات مميزة من العيار الثقيل، مع تحرك عدد من الأندية الأخرى لإكمال ملف الأجانب مثل الجزيرة الذي يتوقع أن يعلن خلال اليومين المقبلين عن خامس صفقاته مع الأجانب.

سردار أزمون

يرى الكثيرون أن صفقة شباب الأهلي بتعاقده مع المهاجم الإيراني سردار أزمون، الأبرز على مستوى الميركاتو الصيفي، والذي انضم إلى صفوف الفرسان قادماً من نادي باير ليفركوزن الألماني الذي كان قد انضم إليه قبل عامين، بعد مشوار حافل في الملاعب وتألقه المستمر مع منتخب بلاده في المحافل الدولية ومشاركته في الدوري الروسي مع أندية روبن كازان، روستوف، زينيت، وسبق ذلك ظهوره اللافت مع نادي بلاده سباهان أصفهان، واستعان شباب الأهلي بخدمات سردار لقيادة خط الهجوم ومعانقة البطولات، ونجح النجم الإيراني في تقديم أوراق اعتماده خلال مباراته الأولى مع الفريق التي أحرز فيها هدفي الفوز بشباك عجمان في افتتاح الموسم بمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

رامون ميريز

كسب الجزيرة تعاقد المهاجم الأرجنتيني رامون ميريز قادماً من نادي أوسييك الكرواتي، في صفقة مميزة، بعد أن توقف النادي عند عدد من الخيارات، وأمن على الأرجنتيني لسد النقص في خط الهجوم الذي خلفه رحيل علي مبخوت إلى النصر، لما يتميز به من قدرات هجومية عالية ظهرت في تتويجه بلقب هداف الدوري الكرواتي في نسخته الأخيرة مع ناديه الذي أنهى الموسم في المركز الرابع.

وخاض ميريز تجارب مختلفة في الأرجنتين وإسبانيا وكرواتيا، ليكون دوري أدنوك محطته الدولية الرابعة في مشواره الاحترافي، وقدم ميريز مستوى جيداً في مباراته الأولى ضد البطائح وافتتح أهداف فريقه الثلاثة محرزاً أجمل الأهداف ما جعل الجماهير تتفاءل به ليكون أحد مفاتيح الانتصار.

سردان مييايلوفيتش

استعان الوصل بخدمات الصربي سردان مييايلوفيتش لتعزيز قوة الفريق في الموسم الجديد، والذي يعتبر إضافة لـ«الإمبراطور» قياساً بخبرته في الملاعب وتواجده مع منتخب بلاده في المواسم السابقة وحتى بطولة يورو 2024، وانضم سردان لصفوف الوصل قادماً من ريد ستار الصربي الذي لعب معه 26 مباراة ومشاركته أساسياً في 6 مباريات بدوري أبطال أوربا ما يؤكد خبرته الكبيرة في أقوى البطولات، ويجيد سردان اللعب في خط الوسط المتأخر بجانب إمكانية مشاركته في الظهير الأيمن، إضافة إلى نزعته الهجومية التي يتوجها بالأهداف في بعض المباريات، ما يجعله أحد العناصر المرشحة للتألق مع حامل لقب بطولة الدوري في الموسم الحالي والذي يخوضه الوصل بطموحات محلية وخارجية.

لازار ماركوفيتش

ومن الصفقات البارزة وسط أندية المحترفين، تعاقد بني ياس مع الصربي لازار ماركوفيتش في صفقة انتقال حر قادماً من غازي عنتاب التركي، بعد مسيرة حافلة في الملاعب، مع عدد من أكبر الأندية الأوربية منها ليفربول الإنجليزي وبنفيكا وسبورتينغ لشبونة «البرتغال».

ويلعب لازار في خانة الجناح، ويتميز بالمهارة العالية وسرعة الحركة في الملعب وتربطه علاقة قوية بالشباك، وأثبت نجاحه في مباراته الأولى مع الفريق أمام دبا الحصن التي شهدت تألقه اللافت ونجاحه في قيادة الفريق للفوز بعد أن صنع هدفاً وسجل آخر، وأكد أنه سيكون أحد النجوم البارزين في النسخة الحالية من الدوري حال واصل بذات المستوى الذي قدمه في ظهوره الأول بشعار «السماوي».

محمد النني

يعتبر تعاقد الجزيرة مع المصري محمد النني من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي الحالي، لما يتمتع به النني من اسم كبير، بعد تألقه مع المنتخب المصري ومشواره مع نادي أرسنال الإنجليزي لمدة 8 مواسم، والذي انضم منه مباشرة إلى «فخر أبوظبي»، وسبق ذلك لعبه مع نادي بازل السويسري.

وشارك مؤخراً مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد باريس 2024، وكان من العناصر المتميزة على مستوى البطولة، ما يجعله جاهزاً بدنياً لمشوار الموسم الجديد الذي يتوقع أن يكون أحد نجومه، خصوصاً بعد أن أثبت سرعة انسجامه وتأقلمه على الأجواء في مباراته الأولى مع الفريق ببطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والتي نال فيها لقب «رجل المباراة».

فيليب أوتيلي

نجح الوحدة في دعم خط المقدمة بالتعاقد مع الجناح النيجيري فيليب أوتيلي قادماً من نادي كلوج الروماني الذي فاز معه بلقب هداف الدوري المحلي، في الموسم الأخير، وكسب الوحدة تعاقده بعد منافسة قوية مع عدد من الأندية الأوربية التي كانت تسعى للفوز به، من واقع مهاراته العالية وسنه الصغير «25 عاماً» وتطور مستواه في المواسم الأخيرة، ومنذ انضمامه للتدريبات قدم أوتيلي مستويات مميزة.

وأكد أنه صفقة ناجحة لـ«العنابي» الذي ينتظر منه المساهمة مع زملائه اللاعبين في الموسم الحالي لتحقيق الإنجازات وإعادة الفريق من جديد لمعانقة بطولة الدوري التي ينتظرها جمهور الفريق بعد الدعم الذي تم بالصفقات الجديدة بعدد من العناصر المتميزة.

كوون كيونغ

أعاد خورفكان الكوري كوون كيونغ وون من جديد إلى ملاعب الإمارات بعد تجربة سابقة له مع نادي شباب الأهلي الذي انضم إليه في 2015 بعقد لمدة 3 سنوات وحقق معه فضية دوري أبطال آسيا، ورحب الشارع الرياضي بعودة المدافع الكوري عبر بوابة «النسور» وأشاد بالصفقة التي شكلت مفاجأة داوية.

وانضم كيونغ للنسور قادماً من نادي بلاده «سوون»، وسبق ذلك دفاعه عن شعار نادي تيانغين الذي أعاره إلى تشونبوك الكوري، وفي الموسم الماضي انتقل إلى الدوري الياباني بتعاقده مع غامبا أوساكا، ويتمتع المدافع الكوري بخبرة جيدة في الملاعب ويعتبر من المدافعين المميزين الذين يتوقع تألقهم في «دورينا» والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية مع فريقه الجديد.

أسامة حدادي

اختار دبا الحصن الوافد الجديد، التونسي أسامة حدادي لقيادة الفريق في الموسم الحالي ومنحه شارة القيادة للاستفادة من خبرته الطويلة في قيادة وتوجيه زملائه اللاعبين، إضافة لما يتمتع به من صفات القائد والروح القتالية العالية التي يخوض بها المباريات، ويلعب الحدادي الذي سبق له التواجد مع المنتخب التونسي، في خانة الظهير الأيسر ووسط الملعب.

وانضم إلى الوافد الجديد لدوري المحترفين بعقد لموسمين قادماً من نادي جروبتر فورت الألماني، وكانت بداية نجوميته مع نادي الأفريقي التونسي الذي انتقل منه إلى ديجون الفرنسي لمدة موسمين قبل انضمامه إلى الاتفاق السعودي والذي انتقل منه إلى قاسم باشا التركي، ثم مالاطيا سبور التركي، ومنه إلى جروبتر الألماني.

عثمان بوسعيد

ضم النصر إلى صفوفه بهدوء البلجيكي من أصل مغربي عثمان بوسعيد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أوتريخت الهولندي الذي دافع عن شعاره خلال الموسمين الماضيين، وأظهر بوسعيد مهاراته الكروية في سن صغيرة وكان ملفتاً للأنظار بلمساته الكروية الساحرة التي جعلته عنصراً في المنتخبات البلجيكية العمرية.

كما لعب لنادي ليرس البلجيكي وقدم تجارب مميزة في مشواره الذي انطلق من العام 2017، ويعول النصر على لاعبه الشاب كثيراً في الموسم الجديد، خصوصاً أن التعاقد معه تم فيما يبدو بترشيح من المدير الفني للفريق الهولندي الفريد شرودر، الذي يعرف أسرار ومواهب الكرة الهولندية، ليضعه أمام تحد جديد في صفقة يمكن أن تشكل إضافة كبيرة للعميد النصراوي.

جونيور فليمينغز

اختارت إدارة نادي عجمان التي تميزت في المواسم الأخيرة بالصفقات الناجحة مع الأجانب، المهاجم الجامايكي جونيور فليمينغز الذي يلعب في خانة الجناح الأيسر، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد قادماً من نادي تولوز الفرنسي، بعد موسم ناجح خاضه بشعار فوجدوفاتس الصربي الذي شارك معه معاراً وأحرز له 12 هدفاً في 28 مباراة وصنع هدفين، ويمتاز جونيور بالبنية الجسمانية القوية.

ومن المهاجمين الذي يشكلون ضغطاً على دفاع المنافس، بجانب إجادة الضربات الرأسية، ويتناسب مع طريقة أداء ولعب الفريق وطموحاته في الموسم الجديد الذي يسعى خلاله «البرتغالي» لمواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري والعمل على بلوغ منصات التتويج في وجود عدد من عناصر الخبرة بقيادة جونيور والمحاربين القدامى.

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