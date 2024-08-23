خليفة عبدالله يسترجع ذكريات أسرع هدف في تاريخ المحترفين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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استرجع خليفة عبدالله لاعب الوصل سابقاً، شريط ذكريات الهدف الذي أحرزه في الثانية العاشرة بمرمى دبا الفجيرة في أبريل 2013، والمسجل كأسرع هدف في تاريخ بطولة دوري المحترفين، مؤكداً أنه يشعر بالفخر ولا يتمنى أن يحرز أي لاعب هدفاً أسرع منه حتى يبقى خالداً في الأذهان.

وذكر خليفة عبدالله عن الهدف أنه كان يخطط له قبل صافرة البداية، وقال في حديثه مع «البيان»: الهدف لم يأت بالصدفة، عملت بجهد في التدريبات، وكنت أتدرب على طريقته بشكل جيد مع زملائي اللاعبين، قبل أن يطلق الحكم الصافرة ركزت على المرمى ونفذت الخطة بطريقة متقنة وبمساعدة الزملاء وصلت وسددت الكرة داخل الشباك، وللعلم خلال ذات الموسم أحرزت العديد من الأهداف نتيجة الاستفادة من التدريبات والحرص على تنفيذ الخطة وطريقة الوصول للشباك.

وقال خليفة الذي دافع عن قمصان الوصل، الشباب «شباب الأهلي حالياً»، عجمان، العربي، الإمارات، إنه عندما يتابع الحديث عن قصة أسرع هدف في مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام يشعر بالفخر لأنه وضع بصمة لا تنسى في الملاعب، وأضاف: من الجيد أن أحافظ على هذا اللقب ليكون صامداً عبر التاريخ، خاصة أن الجمهور سيتذكر باستمرار ومع كل بطولة الهدف وطريقة إحرازه.

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تضم قائمة أسرع 5 أهداف في تاريخ بطولة المحترفين، بعد خليفة عبدالله، هدف البرازيلي أديلسون لاعب الشباب «شباب الأهلي حالياً»، في مرمى الوحدة عند الثانية 11، ويأتي ثالثاً هدف رانبيل لاعب خورفكان في مرمى حتا 2024 في الثانية 12، ورابعاً هدف عصام فائز لاعب عجمان في شباك الشارقة 2024 عند الثانية 16، وخامساً هدف عبدالله النقبي لاعب شباب الأهلي والذي أحرزه في مرمى فريقه

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