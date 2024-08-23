6 أرقام قياسية في دوري المحترفين «قابلة للكسر»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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ستكون الفرصة مواتية مع انطلاق النسخة 16 من دوري أدنوك للمحترفين مساء اليوم، لكسر بعض الأرقام القياسية التي احتفظ بها اللاعبون والأندية في النسخ السابقة، والتي تشكل تحدياً للجميع من أجل الدخول للمنافسة بإصرار أكبر على تحقيق إنجازات قد تستمر سنوات، مثل إنجاز فهد خميس أسطورة الوصل الذي حافظ على لقب الهداف التاريخي 25 عاماً، بعدد 175 هدفاً، ليرتبط اسمه مع كل هدف في تاريخ المنافسة قبل أن ينتزع علي مبخوت اللقب، وهنا نستعرض بعض الأرقام التي تمثل تحدياً خاصاً في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي.

10

أهداف أودعها شباب الأهلي في شباك حتا خلال الجولة 26 من النسخة السابقة في المباراة التي كسبها «الفرسان» بنتيجة 10 - صفر والتي ودع بها حتا دوري المحترفين، ومنحت النتيجة الفائز أكبر فوز في تاريخ البطولة، وبالمقابل يكون حتا أكثر فريق استقبلت شباكه أهدافاً في مباراة واحدة.

26

هدفاً شهدتها الجولة الافتتاحية الأولى من بطولة موسم 2024 - 2023 لتكون الجولة الأكثر تهديفاً واهتزازاً للشباك في تاريخ المنافسة، وبفارق يصل إلى 10 أهداف عن ثاني جولة شهدت أهدافاً في البطولة، ويضع ذلك اللاعبون أمام تحدٍ صعب لكسر رقم الموسم السابق في الجولة الأولى التي تنطلق اليوم.

33

هدفاً أحرزها المهاجم الدولي علي مبخوت الهداف التاريخي للكرة الإماراتية بشعار الجزيرة في موسم 2016 - 2017 نال بها لقب هداف البطولة عن جدارة، ومنذ تلك النسخة لم ينجح المهاجمون في الوصول إلى رقمه، وكان مبخوت قد حطم رقم أسامواه جيان لاعب العين السابق برصيد 31 هدفاً.

68

نقطة حصل عليها الجزيرة في نسخة موسم 2016 - 2017 التي فاز بلقبها للمرة الثانية في تاريخه من 22 فوزاً وتعادلين، محققاً أعلى رصيد من النقاط في تاريخ المنافسة دون أن تنجح بقية الأندية في الوصول إليه، الشيء الذي منح «فخر أبوظبي» تفرداً في المواسم السابقة.

225

انتصاراً حققه العين في مشوار البطولة خلال 15 نسخة سابقة، ليصبح الفريق الأكثر تحقيقاً للانتصارات، وتبدو مهمة تجاوز العين صعبة، حيث يحتل المركز الثاني الجزيرة برصيد 207 مباريات، ما يجعل تقدمه نحو الصدارة في غاية الصعوبة، للفارق الكبير الذي يصل إلى 18 مباراة يحتاج فيها الجزيرة للفوز مع خسارة العين.

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مشجعاً تابع مباراة الجزيرة وضيفه دبي «شباب الأهلي حالياً» في ختام موسم 2010 - 2011 ليكون أعلى حضور جماهيري في تاريخ المنافسة، ومنذ المباراة المذكورة لم تشهد مباريات الدوري حضوراً أكبر ليكون ذلك تحدياً لأنصار ومحبي أندية المحترفين في النسخة الحالية لكسر الرقم المذكور وكتابة تاريخ جديد بواسطة عشاق المدرجات.

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