منصور بن زايد يتوج الشارقة بـطلاً لأغلى الكؤوس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق ووام

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شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي جمعت فريقي الشارقة والعين في استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

حضر المباراة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون الشهداء، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وعبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وعدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وداتو ويندسور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتوج سموه فريق نادي الشارقة الفائز بالبطولة، بعد تغلبه على فريق العين بالركلات الترجيحية، وقدم سموه التهنئة للاعبي الناديين على ما بذلوه من جهود وما أظهروه من روح رياضية ومستويات فنية خلال المباراة النهائية.

وقال سموه: إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع الرياضة، ودعم الأندية الوطنية من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الرياضي، وتمكين الرياضيين وتشجيعهم على التميز وتوفير كافة مقومات النجاح لهم.

جهود

وثمن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جهود اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين في تنظيم البطولات والمساهمة في رفع المستويات الفنية لأندية كرة القدم في دولة الإمارات، مشيداً سموه بالمشاركة المهمة للجماهير في مباريات البطولة ودورها في تحسين أداء الفرق وتشجيع التنافس الإيجابي بين اللاعبين.

العاشرة

وجاء فوز الشارقة باللقب للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخه وحسم الشارقة اللقب بعد فوزه المثير على العين في النهائي بركلات جزاء ترجيحية ماراثونية وتاريخية تحدث لأول مرة في نهائي أغلى الكؤوس بنتيجة 13 - 12، وسجل للشارقة في ركلات الترجيح جميع اللاعبين بما فيهم حارس المرمى.

بينما أضاع مانولاس ركلة واحدة، فيما أهدر من جانب العين المهدي مبارك وبالاسيوس.

وكان الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 خلال المباراة، وافتتح الشارقة التسجيل عن طريق عبدالباسط محمد بالدقيقة 47 من كرة رأسية وصلت له من ضربة ركنية نفذها ميراليم بيانيتش، وتعادل لابا كودجو للعين في الدقيقة 56 بعد تسديدة قوية ارتدت من يد حارس الشارقة عادل الحوسني، وتابعها لابا مسجلاً الهدف.

مشاركة

وبهذا الإنجاز تشارك الشارقة مع شباب الأهلي في لقب أكثر الأندية تتويجاً بأغلى الكؤوس برصيد 10 ألقاب، وحقق الشارقة البطولة للموسم الثاني على التوالي بعد 40 عاماً من تحقيقه اللقب مرتين توالياً في عامي 1982 و1983.

واحتفلت جماهير الشارقة بفوز فريقها وسط سعادة غامرة لتحقيق اللقب للموسم الثاني توالياً بعدما كان الفريق قد حقق لقب الموسم الماضي على حساب الوحدة بهدف نظيف.

حضور جماهيري

وشهدت المباراة حضوراً كبيراً ورائعاً من جانب جماهير الفريقين التي رسمت لوحة فنية رائعة في جنبات استاد محمد بن زايد.

وقدم الفريقان مباراة قوية من الناحية الفنية تليق بالنهائي وسط حماس ومؤازرة جماهيرية للفريقين، إذ تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور على مدار المباراة.

جاءت البداية هجومية من جانب العين الذي سعى لمباغتة الشارقة بهدف مبكر يربك الحسابات، وكاد يحقق مراده في الدقيقة 7 عن طريق رأسية من لابا كودجو في أولى الفرص الحقيقية على المرميين ولكنها مرت بسلام على مرمى عادل الحوسني حارس الشارقة.

سيطرة

ونجح العين في السيطرة على الكرة في وسط الملعب وسط تراجع للاعبي الشارقة الذين لجأوا إلى التأمين الدفاعي، إذ غاب هجوم الشارقة عن تشكيل أي خطورة على مرمى «الزعيم».

بعد مرور 25 دقيقة بدأ الشارقة في الدخول لأجواء المباراة، وبادل العين الهجمات، إذ تركزت محاولات الشارقة الهجومية عن طريق الجبهة اليمنى الأنشط للشارقة عبر خالد الظنحاني وعثمان كمارا.

وهدد الشارقة مرمى محمد بوسندة حارس العين في أكثر من مناسبة أبرزها رأسية خطيرة من جورج دجانيني علت العارضة في الدقيقة 26. ورغم البداية الهجومية القوية للاعبي العين إلا أن الفريق تراجع بعض الشيء في ظل الضغط من جانب لاعبي الشارقة الذين اعتمدوا على التحول السريع من الخلف للأمام، وسدد ماجد راشد لاعب خط وسط الشارقة من مسافة بعيدة في الدقيقة 30 ولكنها علت العارضة.

فرصة

وأهدر المدافع مانولاس فرصة التقدم للشارقة بعدما مرت رأسيته في الدقيقة 34 بجوار القائم الأيسر لمرمى العين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وضرب الشارقة بقوة مع بداية الشوط الثاني بعدما نجح لاعب خط الوسط محمد عبد الباسط في تسجيل هدف التقدم لـ«الملك» في الدقيقة 47 بكرة رأسية من الركنية التي أرسلها البوسني ميراليم بيانيتش.

وجاءت ردة فعل لاعبي العين قوية بعد الهدف مباشرة، إذ استطاع عادل الحوسني إنقاذ مرماه من تسديدة قوية من الأوكراني يارمولينكو في الدقيقة 55. ونجح التوغولي لابا كودجو هداف «الزعيم» في إدراك التعادل سريعاً في الدقيقة 56 مستغلاً خطأ من الحارس عادل الحوسني الذي ارتدت الكرة من يده لتجد كودجو الذي حولها في الشباك.

العارضة

وضاعت فرصة التقدم مجدداً للشارقة في الدقيقة 86 بعدما ردت العارضة تسديدة بعيدة المدى من المدافع ماركوس ميلوني، لتسقط أمام عثمان كمارا الذي حولها عرضية داخل المنطقة ولكن البرازيلي كايو لوكاس لم يحسن التعامل معها.

وتواصلت الإثارة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عندما حرمت العارضة العين من إحراز هدف قاتل عن طريق قذيفة من ماتياس بالاسيوس من على حدود المنطقة في الدقيقة 89.

وأطلق الحكم صافرة النهاية معلناً نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للشارقة.

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