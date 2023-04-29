عبدالله القاسمي: الإنجاز يعزز مسيرة الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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رفع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفوز فريق الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وأوضح سموه أن الإنجاز الجديد لنادي الشارقة يعزز من مسيرته الحافلة بالبطولات المتنوعة، والتي حصدها الفريق في مسيرته المميزة.

وهنأ سمو نائب حاكم الشارقة اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير الوفية على التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، متمنياً لهم الاستمرار في تحقيق البطولات والمنافسة بشكل دائم.

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