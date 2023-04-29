ولي عهد الشارقة يهنئ سلطان القاسمي

المصدر: الشارقة – البيان

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هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفوز الفريق الأول لنادي الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وثمن سموه الإنجاز الجديد لفريق كرة القدم، الذي يعد استكمالاً لمسيرة البطولات والإنجازات التي حققها الفريق طوال تاريخه الذي حصل فيه على مختلف البطولات والألقاب.

وهنأ سمو ولي عهد الشارقة جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري ومحبي النادي وكافة جماهيره الوفية على تحقيق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، متمنياً للفريق المزيد من الإنجازات.

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