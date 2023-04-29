نجوم الشارقة يتغنون بالإنجاز الكبير

المصدر: أبوظبي - ياسر قاسم، طلحة عبد الله

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احتفل نجوم الشارقة في استاد محمد بن زايد بالإنجاز الكبير بتحقيق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة العاشرة، بعد الفوز على العين بركلات الترجيح، وتغنوا بالإنجاز الكبير وسط فرحة الجماهير الشرقاوية، ووصف شاهين عبد الرحمن قائد الشارقة وقلب دفاعه، الفرحة الكبيرة بتتويج فريقه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة بـ «المستحقة».

وأن الفريق كان على قدر التحدي، وقال: نهدي الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد شاهين عبد الرحمن أن الشارقة تحدى الكثير من الظروف وتوج جهوده بإنجاز تاريخي ،مشيراً إلى أن لاعبي الفريق كانوا على قلب رجل واحد، وصولاً لتحقيق الهدف وهو حسم اللقب.

وإدخال الفرحة على جماهير الشارقة، وقال: بعد خسارة المنافسة على درع الدوري، لم يكن أمامنا أي وقت للتفكير في الضغوط، نظراً لدخولنا في أجواء النهائي الغالي، كان تفكيرنا كله في مباراة العين، وتركنا كل شيء خلفنا. وتابع:نشكر إدارة النادي التي كانت الداعم لنا، فضلاً عن الدعم الجماهيري الكبير من جمهورنا الوفي.

وعبر ماجد راشد لاعب وسط الشارقة عن سعادته الكبيرة بالفوز باللقب الغالي وقال: فرحتنا أكبر من أي وصف وزادت كثيراً باستمتاع الجمهور وأجواء النهائي التي تعبر عن عظمة المناسبة، وقال:

«الفريقان قدما مباراة تليق بالحدث»، مؤكداً أن جميع لاعبي الشارقة كانوا أبطالاً وقدموا مستوى مميزاً وأن ركلات الترجيح كانت صعبة على الفريقين، خاصة وأن جميع اللاعبين أجادوا فيها، وكان الفوز فيها أيضاً صعباً.

وأكد أن الفوز بكأس رئيس الدولة أمنية كل لاعب وكل فريق، والحمد لله كان اللقب من نصيب الشارقة، وهو لقب له طعم خاص بالوصول للعاشرة التي تؤكد أن العلاقة بين الشارقة والكأس الغالية تاريخية.

إهداء

وأهدى خالد باوزير، لاعب الشارقة لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وجميع الشرقاوية، إدارة وجماهير ولاعبين، وقال:

اللقب الذي حصل عليه الفريق بعد فوزه بركلات الترجيح على العين كان مستحقاً، وثمرة جهود كبيرة بذلها الجميع وخصوصاً اللاعبين داخل الملعب في مواجهة فريق قوي ومتميز، وقال: نعمل بقوة من أجل إسعاد جماهير الشارقة دائماً.

وعبر البوسني ميرالم بيانتش، لاعب الشارقة عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه على العين بركلات الترجيح، وأكد أنهم ظلوا يعملون بجد وتركيز من أجل هذه اللحظات بعد أن واجهوا فرقاً قوية في مختلف مراحل المسابقة، وقال: جميع اللاعبين كانوا أبطالاً في الملعب بعد أن قدموا عملاً كبيراً ونجحوا في النهاية في التتويج باللقب، والذي يعني لي ولجميع اللاعبين والجمهور الكثير.

وأكد الاسباني باكو الكاسير مهاجم الشارقة أنه عاش يوماً جميلاً في حياته بفوز الشارقة الغالي باللقب، خاصة وهو اللقب الثاني في البطولة خلال فترة وجيزة، وقال: المباراة جاءت صعبة كما هو متوقع لها ورغم ذلك قدم الفريقان مستوى جيداً، وقدم الكاسير الشكر لجمهور الفريقين الذي ساهم في الأجواء الرائعة في استاد محمد بن زايد.

وقال الكاسير إن الشارقة استحق الفوز بما قدمه وإن ركلات الترجيح رسمت «سيناريو مجنون» جعل الأعصاب مشدودة لفترة طويلة، وأكد أن الفوز جاء بفضل عزيمة وإصرار جميع زملائه ليكون اللقب أفضل هدية لجمهور النادي الوفي.

هدية

وأكد مدافع الشارقة عبدالله غانم أن الكأس الغالية أقل هدية يقدمها اللاعبون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما يجده الفريق من دعم واهتمام، وقال إن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، خير تعويض للقب الدوري لأن الفوز فيها يعوض كل شيء، خاصة وأن الشارقة احتفظ باللقب الذي أحرزه في أكتوبر الماضي.

وأشار غانم إلى أن وصول هذا الجيل للقب العاشر في البطولة فخر كبير لكل لاعب ويزيد من طموحات جميع اللاعبين لتحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.

وقدم غانم الشكر إلى زملائه والجهاز الفني وإدارة النادي وشركة كرة القدم، مؤكداً أن الشارقة يحصد ثمار الجهد المبذول من جميع أسرة النادي.

وقال خالد الظنحاني لاعب الشارقة: حققنا الأهم بالفوز بالكأس ومو ثاني الألقاب بعد كأس السوبر، والشارقة فريق بطولات ويستحق جمهوره أن يراه دائماً في منصة التتويج.

وقال ماجد حسن : حققنا اللقب رغم الظروف الصعبة، والتي أظهرت معدن البطل، نحن سعداء بفرحة الجمهور وطموحاتنا كبيرة ونطمح للمزيد من الألقاب.

وقال سالم صالح: سعداء باللقب وفرحتنا أكبر بإسعاد جمهورنا، وأعد الجمهور بمستوى أفضل وأقوى للشارقة.

وأكد عثمان كمارا سعادته أن يكون عضواً في الفريق الذي حقق الكأس مرتين، وهو إنجاز يفاخر به مع زملائه اللاعبين ويهديه إلى الجمهور الوفي، الذي كان اللاعب رقم 1.

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