كوزمين: سعادتي كبيرة والنهائي رائع

المصدر: أبوظبي - ياسر قاسم

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عبر الروماني كوزمين اولاريو مدرب الشارقة عن سعادته وفرحته الكبيرة بفوز فريقه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال بعد تتويجه مع فريقه بالكأس والميداليات الذهبية: «الفرحة والسعادة كبيرة عندما تفوز بهذه الكأس الغالية»، مشيراً إلى أن الشارقة حقق اللقب في نهائي رائع ومباراة صعبة.

وقال: «جمهور الشارقة كان له دور كبير في الفوز، زيادة على ما قدمه اللاعبون»، وقدم كوزمين التهنئة إلى كل أسرة النادي وإلى اللاعبين، وأضاف: «إنه شيء رائع أن تفوز بالكأس مرتين خلال شهور قليلة».

أنجح مدرب

وبات الروماني كوزمين اولاريو أنجح مدرب في تاريخ الأندية الإماراتية بعدما وصل للبطولة رقم 14 في تاريخه في الإمارات، إذ كان قد أحرز 4 بطولات للدوري مع العين وشباب الأهلي، وبطولتين لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، و5 بطولات لكأس السوبر، وبطولتين لكأس رابطة المحترفين، وكأس الصداقة الإماراتية.

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