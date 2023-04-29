علي المدفع: الشارقة يحصد ثمار البناء السليم

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أهدى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقال: إن الإنجازات التي ظل يحققها النادي نتاج حقيقي للدعم والاهتمام الذي يوليه سموه، مشيراً إلى أن الشارقة استحق الفوز بالكأس الغالية بما قدمه طوال مشوار دفاعه عن اللقب.

وأشار المدفع إلى أن الشارقة حقق إنجازات رائعة خلال فترة وجيزة نتيجة للبناء السليم الذي يسير ينفذه في فريق الكرة، وأن خطة النادي دائماً تعتمد على تحقيق الإنجازات وبناء الفرق في نفس الوقت، وأشاد بدور مجلس الشارقة الرياضي وإدارة النادي شركة كرة القدم.

وقال المدفع: إن نهائي الكأس جاء على قدر المناسبة وأن الفريقين قدما مباراة ممتعة كما أن ركلات الترجيح المثيرة أضفت كثيراً من المتعة للجمهور، مشيراً إلى أن فرحة جمهور الشارقة زادت من فرحتهم بالفوز لأن الجمهور الشرقاوي يعتبر اللاعب رقم 1 بما يقدمه من مواقف إيجابية في المساندة والتنقل مع فريقه إلى أي ملعب.

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