المصدر: دبي - العوضي النمر

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس نادي عجمان، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، إننا كشعب محظوظون بقيادة تتطلع نحو الريادة والتميز، ونستلهم في بداية مهمتنا في اتحاد الكرة كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «بالهمم العالية تصل إلى القمم العالية» وأضاف: علينا التفاؤل وأن نثق في كوادرنا الوطنية، وشعب الإمارات دائماً ما يطمح إلى أن يكون الأفضل وفي المقدمة ولهذا يجب أن نكون متفائلين.

وكشف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال المؤتمر الصحافي عقب أول اجتماع للجنة أمس، في مقر اتحاد الكرة والذي استغرق ساعتين ونصف الساعة، عن خطة عمل لمدة 90 يوماً باعتبارها فترة عمل اللجنة بعد تشكيلها أول من أمس، وتأتي الخطة على شقين للمدى القريب والبعيد وتصب في مصلحة كرة الإمارات.

مستقبل

وتابع: إن طموحات اللجنة كبيرة وعالية ونحن متفائلون بمستقبل الكرة الإماراتية من أجل العمل على حصد النتائج في المستقبل.

وأكد أن الثقة كبيرة في المنتخبات واللاعبين لتحقيق طموحات الجماهير، وقال: دورنا حالياً هو إكمال ما بدأته الاتحادات السابقة، والمستقبل يتطلب منا بناء اتحاد مستدام وفق خطط ورؤى مستقبلية طموحة، وهذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع الأول وقراراتنا سترى النور قريباً وستظهر نتائجها قريباً.

وشكر الشيخ راشد بن حميد النعيمي الجمعية العمومية على الثقة في اللجنة كما شكر إدارة الاتحاد السابقة على الجهود التي بذلتها.

وحول اختيار مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم خلفاً للمقال فان مارفيك أوضح بأنه تم إحالة ملف اختيار مدرب «الأبيض» إلى لجنة المنتخبات وتحديد مدة أسبوع كأقصى حد لاختيار المدرب الجديد، مؤكداً أن أمر المنتخبات والحكام كان أساس الاجتماع الأول للجنة «وقال» الآمال كبيرة والطموحات عريضة في ملفي الحكام والمنتخبات وركزنا على أهداف قريبة المدى وأخرى بعيدة خصوصاً وأن «الأبيض» مقبل على استكمال مشواره في مباريات التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ووضعنا خطة قصيرة ستكون نتائجها ملموسة بخصوص أمر المنتخب واختيار بعض العناصر التي ستشكل إضافة للمنتخب مستقبلاً، وفيما يتعلق بالتحكيم هناك بعض القرارات ستكون نواة لخطة بعيدة المدى.

ووجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رسالة إلى وسائل الإعلام قائلاً «نعمل من أجل هدف واحد وهو رياضة الإمارات ودورنا مكمل لبعض وأبوابنا مفتوحة لاستقبال جميع الاستفسارات والإجابة عن جميع الأسئلة وأنتم فريق عملنا».

لقاء

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي قد أسهل مهمته في اتحاد الكرة بلقاء العاملين في الاتحاد ومطالبتهم ببذل أقصى جهد للارتقاء بكرة الإمارات، كما تفقد منشآت وملاعب الاتحاد المختلفة والتقى بالدارسين في دورة المحكمات، وميشيل سابلون، المدير الفني للاتحاد وأعرب عن سعادته بلقائه وأكد أن تجربته مع بلجيكا متميزة ونأمل أن تتواصل جهوده لتطوير العمل الفني في اتحاد الكرة.

الهاجري للمنتخبات والطاير للمسابقات



أعلن محمد بن هزام الظاهري، أمين عام اتحاد الكرة، عن تكليفات اللجنة الانتقالية، وتم اعتماد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيساً للجنة، وعبدالله ناصر الجنيبي نائباً لرئيس اللجنة، وغانم الهاجري برئاسة لجنة المنتخبات، وتضم علي حمد وعيسى مير، ويترأس علي حمد لجنة الحكام، وحميد أحمد الطاير لجنة المسابقات، وعائشة الطنيجي لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وهشام الزرعوني اللجنة المالية، وأمل بوشلاخ لجنة الاتصال والشؤون المجتمعية، وأحمد بن درويش لجنة تطوير أندية الهواة، وخلفان بالهول لجنة التسويق والاستثمار.

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