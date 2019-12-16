محمد العامري: التفويض بمدة ثانية يخالف المادة 66

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أثار محمد العامري، رئيس لجنة الانتخابات في اتحاد الكرة، نقطة قانونية خلال اجتماع «العمومية»، بشأن اقتراح تفويض اللجنة الانتقالية بمنحها فترة ثانية بعد الـ 90 يوماً، وقال : «التفويض غير قانوني وفق المادة 66 من النظام الأساسي للاتحاد التي تشير إلى الالتزام بجدول الأعمال المرسل للأندية، ولا يجوز إضافة بنود أخرى». وأضاف: في حال طلب مدة ثانية يمكن الدعوة لجمعية عمومية أخري في نهاية الفترة».

وتابع: الفترة المقبلة تتطلب عملاً كبيراً ويعتبر ملف المنتخبات ،الأهم، كما أن الفترة المقبلة ستشهد الدعوة إلى «عمومية» لاختيار لجنتي الانتخابات والاستئناف، ومن ثم قيام لجنة الانتخابات بمراجعة اللوائح وتعديلاتها، يليها الدعوة لـ«عمومية» لاعتمادها، وبعدها تدعو اللجنة للانتخابات،وأشاد العامري بأجواء «العمومية»، وامتدح التوافق على اختيار أعضاء «الانتقالية».