خليل غانم: الثقة كبيرة ولا نطالب بالمستحيل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد خليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان، أن الثقة كبيرة في اللجنة الانتقالية الجديدة لاتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس نادي عجمان، والتي تنتظرها عدة ملفات مهمة خلال الفترة المقبلة لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي، لافتاً إلى أن التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب الأول يأتي في مقدمة الأولويات والتركيز على وصول «الأبيض» إلى المونديال.

وأشار إلى أن كرة الإمارات تحتاج إلى وقفة تصحيحية، لكن في نفس الوقت فإن فترة اللجنة الانتقالية قصيرة، ولا بد من إنجاز الأهم، وهو تأهل المنتخب إلى كأس العالم، وقال: لن نطلب من اللجنة الانتقالية المستحيل، وكل المطلوب هو وضع كرة الإمارات على الطريق الصحيح.

وفيما يتعلق بأعضاء اللجنة، قال: الوجُوه التي ستقود دفة العمل ليست غريبة على الساحة الرياضية، وسنتعاون معهم من خلال تبادل الآراء.