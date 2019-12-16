سيف المنصوري: متابعة تنفيذ الخطط والتواصل مع الأندية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد سيف ماجد المنصوري، عضو شركة كرة القدم بنادي الظفرة، أهمية تواصل اللجنة الانتقالية مع الأندية، باعتبارها شريكاً أساسياً في النجاح، ذاكراً أن التواصل يكشف كل السلبيات، ويدعم الإيجابيات، ويسهم في تقديم رؤى وأفكار تدعم مصلحة كرة الإمارات، مع التركيز على متابعة تنفيذ الخطط، من أجل تحقيق الاستفادة المطلوبة، مع ضرورة المراجعة والتحليل، وقال: يجب أن تستفيد اللجنة من التجارب الناجحة والمتميزة للاتحادات الدولية، وأن تعمل على تقليدها، وهذا الأمر ليس عيباً، وفي الإمارات توجد تجارب ناجحة أسهمت في تحقيق الإنجازات، يجب أن نعرف كيف نجحت ولماذا تراجعنا بعده

وأكد المنصوري ضرورة الاهتمام بالمراحل السنّية، واللجنة مطالَبة بأن تضع آمالها على جيل المستقبل، مع وضع خطة قريبة المدى تساعد على ظهورنا بشكل جيد في المنافسات الخارجية.