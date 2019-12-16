محسن مصبح: التدقيق في اختيار مدرب «الأبيض»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

طالب محسن مصبح، رئيس شركة كرة القدم، اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة بضرورة التدقيق في اختيار مدرب المنتخب الوطني من أجل قيادة «الأبيض» للوصول إلى مونديال 2022 في ظل توفر فرصة التأهل بلعب 3 مباريات في الإمارات، ولا بد أن يكون الجهاز الفني من أصحاب الخبرة في التعامل مع تلك الظروف، والأهم توفير كل سبل النجاح أمام المنتخب لتحقيق حلم جماهيره، وقال: ملف المنتخبات من أهم الملفات أمام اللجنة الانتقالية برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي نتفاءل بوجوده كشخصية شابة طموحة، والشارع الرياضي يعوّل عليه كثيراً، خاصة بعد تغريدته بحلم الوصول للعالمية.

وطالب محسن مصبح بضرورة إعادة ترتيب البيت الكروي ، من خلال كل الأنشطة وتحديث اللوائح بما يتواكب مع الطموحات واتحاد الكرة يملك مقومات النجاح، لكنه يفتقد الاستراتيجية ووجود خطط تنفيذية طموحة.