ناصر اليماحي: الاهتمام بالمنتخبات بداية من المراحل السنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، أن كرة الإمارات تستحق اهتماماً أكبر خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول إلى آفاق بعيدة في البطولات التي تشارك فيها سواء على الصعيد الدولي أو القاري، وشدد على ضرورة الاهتمام بالمنتخبات الوطنية التي تعتبر الواجهة المنيرة للدولة في المحافل الخارجية بداية من منتخبات المراحل السنية ومروراً بالأولمبي الذي لديه استحقاق مهم ولا بد من توفير كل الدعم للفريق حتى يظهر بالصورة المشرفة التي تمكنه من التأهل لأولمبياد طوكيو، وكذلك المنتخب الأول للتأهل للمونديال وكأس آسيا، ولا بد من حسن اختيار الجهاز الفني وقال: نحن متفائلون بوجود الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس نادي عجمان، رئيساً للجنة الانتقالية ،ونحن على ثقة بأن أعضاء اللجنة لن يدخروا جهداً من أجل الارتقاء بكرة الإمارات إعادة ترتيب الكثير من الملفات بما يحقق الطفرة المنتظرة.