محمد غراب: نريد أهدافاً واضحة وتركيزاً في الملفات العاجلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

طالب محمد مطر غراب المحلل في قناة دبي الرياضية، اللجنة الانتقالية بأن تكون أهدافها للتطوير واضحة حتى لا يتم تشتيت ذهن أعضائها، وأن يكون تركيزهم في بعض الملفات العاجلة مثل المسابقات والتحكيم، كونها أكثر الملفات اهتماما من الشارع الرياضي، وقال:على اللجنة الانتقالية أن تعيد المنتخب الوطني إلى الشارع الرياضي، خاصة وأن الاتحاد السابق «شخصن» المنتخب، ولا بد أن تعاد الأمور لنصابها الصحيح، وإذا كان الواقع يقول إن هذا مستوانا فنحن نريد أقصى ما عند المنتخب خلال المسابقات الرسمية. وأضاف: إذا كان البعض يرى أن بعض اللاعبين لا تزال أعمارهم صغيرة وأنهم في بداية حياتهم الكروية، فعلينا السعي إلى إعداد جيل من اجل المشاركة في مونديال 2024 من الآن والمهم تكون لدينا رؤية وخطة عمل واضحة تحقق الطموحات.