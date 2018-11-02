«العنابي» يرفض الوصافة.. و«الإمبراطور» يبتسم أخيراً

المصدر: Ⅶ أبوظبي – محمد صادق

فشل الوحدة في فك عقدته من شباب الأهلي، بعد أن فرض الأخير التعادل على العنابي بهدفين لكل منهما، أمس، على استاد آل نهيان، في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي. وحرم البديل إسماعيل الحمادي الوحدة من تحقيق الفوز الأول على شباب الأهلي، الغائب منذ 8 سنوات، بعدما سجل هدفين أعاد بهما فريقه للمباراة.

وفرّط الوحدة في فرصة القفز إلى المركز الثاني في جدول الترتيب ورفض الاستفادة من تعثر الجزيرة والعين، بعد أن اكتفى بنقطة وحيدة، ليصل رصيده إلى 14 نقطة ويحافظ على المركز الرابع، فيما رفع شباب الأهلي رصيده من النقاط إلى 13 في المركز الخامس.

وافتتح تيجالي التسجيل في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل إسماعيل الحمادي بهدف في الدقيقة 63، وأضاف ليوناردو الهدف الثاني للعنابي من ركلة جزاء 70 ، ليعود الحمادي مرة أخرى ويحرز الهدف الثاني 83. وعاد الوصل إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفجيرة بنتيجة 6-3، ليحقق أول انتصار بعد ثلاث هزائم في الدوري.

أحرز أهداف الوصل كانيدو «هاتريك» «15، 46، 88»، وليما «هاتريك» «69،43، 90+4»، بينما سجل للفجيرة خالد عبد الله «64»، وهلال سعيد «74»، وعمر كوسوكو «90+3».

ورفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الثامن، في المقابل ظل الفجيرة في المركز السادس برصيد 11 نقطة. وحقق دبا الفجيرة تعادلاً بطعم الانتصار أمام ضيفه الجزيرة بنتيجة 3-3، ليصل فخرة ابوظبي إلى 16 نقطة في المركز الثاني، في الوقت الذي رفع فيه النواخذة رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الأخير.

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