تعادل بطعم الانتصار لدبا أمام الجزيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة- محمد فضل

حقق دبا الفجيرة تعادلاً بطعم الانتصار أمام ضيفه الجزيرة بنتيجة 3-3، بعد مباراة مثيرة طوال الشوطين ليصل الجزيرة بنقاطه إلى 16 في المركز الثاني، في الوقت الذي رفع فيه النواخذة رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الأخير، سجل للجزيرة كل من علي مبخوت هدفين وهدفاً لخلفان مبارك في الدقائق 9، 31، 61، فيما احرز لدبا كل من درويش محمد وجمعة شوكة وإدريس فتوحي ق 29 و 41، 90+4.

هدف مبكر

وبدأ تنقيب فخر أبوظبي عن الهدف الأول مبكراً وقبيل أن يصل الشوط الأول لدقيقته العاشرة، حيث تمكن الخطير علي مبخوت من استعادة ذاكرة الأهداف واضعاً فريقه في المقدمة مستفيداً من الكرة الثابتة التي نفذها ليوناردو بطريقة رائعة، ليعالجها مبخوت بيمناه كرة خدعت الحارس محمد الرويحي ق 9، وكاد الضيوف أن يضيفوا هدفاً ثانياً من الكرة التي أخطأ في إرجاعها المدافع علي السعدي لتجد مبخوت، والذي آثر تمريرها لزميله عبد الله رمضان ليفشل الأخير في إيداع الكرة مرمى الرويحي الخالي تماماً من أي لاعب، لترتطم بأسفل القائم الذي أنقذ مرمى النواخذة من هدف ثان ق 22، وأعاد مدافع دبا درويش محمد المباراة لنقطة التعادل بعد تسجيله لهدف رائع من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء، فشلت كل محاولات حارس الجزيرة علي خصيف في إبعادها بعد أن ارتطمت بالقائم وتحولت في الشباك ق 29، ولم تستمر فرحة دبا سوى دقيقتين بعد أن عاد مبخوت وعاقب حارس دبا الرويحي على إرجاعه للكرة والتي سقطت أمام مبخوت ليعالجها قوية في المرمى هدفاً ثانياً في الدقيقة 31، وقبيل نهاية النصف الأول من وضع محترف دبا الكيني جمعة شوكا بصمته في هذا الشوط مسجلاً هدف التعادل للنواخذة من الكرة التي مررها له الأردني ياسين البخيت، ليقابلها شوكه قوية في مرمى الجزيرة ق 41 لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل.

تقدم جزراوي

مع انطلاقة الشوط الثاني ضاعف خلفان مبارك غلة فريقه الجزيرة من الأهداف، بعد أن استفاد من تمريرة ليوناردو المتقنة والتي خدعت المدافعين ليعالجها خلفان المندفع من الخلف ويسدد بيسراه هدفاً ثالثاً لفخر أبوظبي في الدقيقة 61، وألغى حكم الفيديو هدفاً رابعاً للبرازيلي ليوناردو الذي سجله بطريقة رائعة لكن وقوع أحد لاعبي الجزيرة في مصيدة التسلل حرم العنكبوت من الهدف الرابع ق 71، وأنقذ قائم علي خصيف حارس الجزيرة من هدفين محققين عبر الأردني البخيت، والذي لم يكن محظوظاً خلال المباراة، وبعد أن ظن الجميع أن الجزيرة في طريقه للعودة بالعلامة الكاملة، فاجأ ادريس فتوحي الجميع وسجل هدف التعادل برأسه وذلك في آخر ثواني الوقت الإضافي لينتهي اللقاء على وقع التعادل 3-3.

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وصل علي مبخوت بأهدافه إلى 8 في المسابقة الحالية من الدوري، وإلى 121 هدفاً خلال مشوار دوري المحترفين، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 532 متفرجاً.