الوصل يعود للانتصارات على حساب الفجيرة

المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

عاد فريق الوصل لسكة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفجيرة بنتيجة 6-3، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس، في ختام الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، ليحقق «الإمبراطور» أول انتصار بعد ثلاث هزائم تلقاها في الدوري، وأربع هزائم في الموسم الجاري، ليبدأ الوصل مجدداً مشوار النهوض، مستثمراً الروح المعنوية العالية التي يمر بها لاعبوه بعد الأداء المميز الذي قدموه أمام الأهلي المصري يوم الأحد الماضي، ضمن ذهاب دور الستة عشر لكأس زايد للأندية الأبطال في مدينة الإسكندرية المصرية، وانتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وكان الوصل قد تلقى ثلاث هزائم متتالية في الدوري أمام شباب الأهلي 2-3، والنصر 1-3، والظفرة 1-2، وآخر انتصار للإمبراطور منذ 37 يوماً، على الإمارات بنتيجة 2-1 في 25 سبتمبر الماضي.

أحرز أهداف الوصل كايو كانيدو «هاتريك» «15، 46، 88»، وليما «هاتريك» «69،43، 90+4»، بينما سجل للفجيرة خالد عبد الله «64»، وهلال سعيد«74»، وعمر كوسوكو «90+3» وشهدت الدقيقة «28» نيل المحترف الجزائري في صفوف الفجيرة محمد بن يطو البطاقة الحمراء بعد تداخله العنيف مع مدافع الوصل عبد الله الجاسم.

وبالنتيجة يرفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط حصيلة فوزه في ثلاث مباريات وتعادل وحيد وأربع هزائم ليرتقي الوصل إلى المركز الثامن، في المقابل ظل الفجيرة في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

غياب وعودة

وشهدت تشكيلة الوصل غياب الحارس الأساسي يوسف الزعابي الذي مازال يتلقى العلاج بعد إصابته في لقاء الوصل بالأهلي المصري والتي لم يتمكن فيها الزعابي من إكمال المباراة وتم استبداله بالحارس سلطان المنذري مطلع الشوط الثاني، بينما شهدت التشكيلة عودة المدافع الشاب عبد الله جاسم، وواجه المحترف البرازيلي رونالدو مينديز فريقه السابق الوصل لأول مرة بعد رحيله على سبيل الإعارة إلى صفوف «الذئاب»، بينما سادت المباراة التي شهدت حضوراً جماهيرياً ضعيفاً أجواء احتفالية بيوم العلم.

نوايا هجومية

كثف الوصل من هجومه منذ انطلاق الصافرة بغية قنص هدف مبكر يريح الأعصاب وأعلن عن نواياه الهجومية في الدقيقة السادسة بقذيفة صاروخية بعيدة أطلقها البرازيلي فينيسيوس دي ليما، لكن يقظة حارس الفجيرة صالح ربيع حالت دون دخولها المرمى، وواصل أصحاب الأرض هجومهم وسط تألق لافت للجناح الأيمن خليل خميس استمراراً للأداء الذي قدمه أمام الأهلي المصري، حيث يدخل خليل ضمن قناعات المدرب الحالي حسن العبدولي بقدرات اللاعب.

وأثمر الضغط الوصلاوي عن الهدف الأول في الدقيقة «15» عن طريق كايو كانيدو الذي سدد رأسية قوية سكنت الشباك بعد تلقيه لتمريرة عرضية من مواطنه فينيسيوس دي ليما، ونال الجزائري في صفوف الفجيرة محمد بن يطو البطاقة الحمراء في الدقيقة «28» إثر تداخله القوي مع مدافع الوصل عبد الله جاسم، بينما ضاعت فرصة هدف محقق من لاعب الفجيرة إبراهيم المنصوري في الدقيقة «33»،

وفي الدقيقة «43» أضاف ليما الهدف الثاني للوصل.

هدف مباغت

وباغت الوصل ضيفه بهدف في الثواني الأولى من انطلاقة الشوط الثاني عن طريق كايو «46» الذي أحرز هدفه الثاني في المباراة والهدف الثالث للإمبراطور، واستغل لاعب «الذئاب» خالد عبد الله عرضية أتيحت له أمام مرمى الوصل ليسدد كرة رأسية ارتدت عن يد حارس الوصل سلطان المنذري وتجاوزت خط المرمى محرزاً هدف الفجيرة الأول «64» بعد الرجوع إلى تقنية «الفيديو»، وأحرز ليما هدف «الإمبراطور» الرابع في الدقيقة «69»، من ركلة حرة رائعة، وقلص هلال سعيد الفارق لصالح الفجيرة بهدف ثان «74»، وأحرز كايو هدف الوصل الخامس «88»، بينما أحرز عمر كوسوكو هدف الفجيرة الثالث في الدقيقة «90+3» وقنص ليما محترف الوصل الهدف السادس للإمبراطور في الدقيقة «90+4».