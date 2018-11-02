السماوي يسترد نغمة الفوز ويعطل قطار الظفرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- أحمد عيسى

استرد السماوي نغمة الانتصارات وحلق عالياً على حساب ضيفه الظفرة، بعد أن تغلب عليه 2-1 في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، ليصل إلى النقطة العاشرة في جدول الترتيب بانتصارين و4 تعادلات، بينما بقى الظفرة في 9 نقاط، بعد أن عطل مضيفه قطار انتصاراته الثلاثة المتوالية التي حققها مؤخراً في الدوري، ويدين صاحب الأرض والجمهور بهذا الفوز، الذي أعاد الثقة للفريق من جديد إلى نجميه، المخضرم يوسف جابر صاحب الهدف الأول من ضربة ثابتة متقنة، والموهوب حبوش صالح الذي تألق في وسط الملعب بحركته الإيجابية النشطة وتمريراته المتقنة، ورغم انتصاره لكن بني ياس لم يكن في مستواه المعهود بعد أن ركز مدربه الكرواتي كرونوسلاف على النقاط أكثر من الأداء، أما الظفرة فإنه لم يكن موفقاً خلال مجريات اللقاء وتأثر بغياب مهاجمه البرازيلي دوس سانتوس بسبب الإصابة.

حققنا الأهم

ولم يجد كرونوسلاف مدرب السماوي حرجاً في الاعتراف بأن فريقه لم يقدم مباراة جيدة لكنه حقق المهم وهو الفوز بالنقاط الثلاث، وقال: كنا نؤدي بمستوى ممتاز ونخسر النقاط في بعض المباريات السابقة، لكننا ضد الظفرة تراجعنا من حيث الأداء دون أن يؤثر ذلك على فوزنا بالنقاط، بالنسبة لنا الفوز كان ضرورياً لأنه بخلاف مكسب النقاط، أعاد الثقة بالفريق ومنحنا دفعة معنوية كبيرة حتى نواصل في تحقيق الانتصارات خلال المواجهات المقبلة.

معرفة السلبيات

وقال المدرب الكرواتي: الفريق لم يكن سيئاً، الحقيقة أن الفريقين قدما ًمباراة جيدة لكنها أقل من مستوانا المعهود الذي اعتاد عليه الجمهور، ربما شكل الضغط النفسي الناتج من غيابنا عن الانتصارات مؤخراً تأثيراً سلبياً على الفريق، لكننا نجحنا في تجاوز كل الضغوط بانتصار مستحق، وأكد أن الفوز لا يعني عدم التوقف عند السلبيات، مشيراً إلى ارتكاب لاعبيه عدداً من الأخطاء في المباراة وقال إنه سيعمل على معالجتها خلال التدريبات المقبلة، وأضاف: نتطلع إلى تقديم أفضل المستويات وهذا يتطلب أن نعمل على تقليل الأخطاء.

تجاوز الخسارة

وبدوره قال الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة إن فريقه اجتهد لأجل مواصلة نتائجه الإيجابية وإن إصرار لاعبيه ظهر في إدراك هدف التعادل سريعاً لكن مجريات اللقاء منحت خصمه الفوز وقال: وجدنا بعض الفرص التي لم ننجح في استثمارها بشكل جيد، وهي كانت كفيلة بمنحنا نتيجة إيجابية، لكن التعامل مع الكرات في منطقة الخصم لم يكن بالطريقة المطلوبة، وشدد رازوفيتش على أهمية تجاوز النتيجة السلبية سريعاً والعمل على تعويض الخسارة في المواجهة المقبلة وأضاف: كنا في مؤخرة الترتيب ونجحنا في التقدم قليلاً، لذلك علينا عدم التوقف عند الخسارة وضرورة التفكير في المواجهات المقبلة، وأن نعمل على تنظيم صفوفنا من جديد حتى نتمكن من العودة إلى الانتصارات.

ثقة

أكد مدرب الظفرة ثقته بلاعبيه، ذاكراً أن فريقه به مواهب جيدة وأنهم يحتاجون للمزيد من الانسجام والجهد حتى يقدم الفريق أفضل ما عنده ويكون قادراً على الخروج بنتائج جيدة في أقوى المواجهات، وأشاد رازوفيتش بمنافسه، مؤكداً أن بني ياس فريق جيد ومتوازن في كل خطوطه، وأنه يقدم أداء رائعاً في دوري الخليج العربي.