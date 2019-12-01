أبوظبي.. مسك ختام مونديـال الفـورمولا 1

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تتجه أنظار العالم من عشاق سباقات الفورمولا 1 نحو العاصمة أبوظبي، اليوم، لمتابعة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى على حلبة مرسى ياس، الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1، التي تسدل الستار على بطولة العام الحالي، وتقام بالتزامن مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني الثامن والأربعين.

ورغم أن جولة حلبة مرسى ياس لن تؤثر في نتائج بطولة العالم بعد أن حسمت على صعيد بطولة السائقين والصانعين، بتتويج البريطاني لويس هاميلتون باللقب للمرة السادسة في تاريخه، وفريق مرسيدس، إلا أن السباق في حلبة مرسى ياس اعتاد تقديم المتعة والإثارة، وكبطولة منفصلة يسعى السائقون للظفر بها كأفضل ومسك ختام لموسم الفورمولا 1.

وسجلت حلبة مرسى ياس العديد من الأرقام القياسية على مدار السنوات الماضية حتى وإن لم تحسم لقب بطولة العالم وخصوصاً أن هناك الكثير من الدوافع والصراعات التي تجعل من كل سائق وفريق يسعى بقوة للفوز بالسباق.

لقب

وسيسعى بطل العالم الحالي لويس هاميلتون والذي حقق لقبه السادس في مسيرته في إنجاز غير مسبوق للبطل البريطاني ليصبح على بعد لقب واحد من الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، بطل العالم 7 مرات، إلى توسيع الفارق مع بقية منافسيه بعدد مرات الفوز بجائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي على أرض حلبة مرسى ياس.

وحقق هاميلتون الفوز في أبوظبي 4 مرات آخرها العام الماضي منفرداً عن الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري الذي يملك 3 انتصارات على حلبة مرسى ياس، وسيسعى هاميلتون إلى معادلة رقمه القياسي بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد بـ11 انتصاراً والذي حققه عام 2014.

صراع

2الصراع الأكبر والأشد سينحصر بين الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل والسائق القادم من موناكو شارل لوكلير سائق فيراري على المركز الثالث في لائحة الترتيب العام لبطولة العالم، إذ يحتل فيرستابن المركز الثالث برصيد 260 نقطة، بفارق 11 نقطة عن لوكلير الرابع والذي خطف الثالث في أول موسم له مع فيراري في الفورمولا 1، فيما يأتي الألماني سيباستيان فيتيل خامساً بـ230 نقطة.

وحقق بطل العالم لويس هاميلتون أسرع زمن في جولة التأهيل، أمس، ليحجز قطب الانطلاق الأول في السباق اليوم، وهو أول مركز انطلاق من المقدمة لهاميلتون منذ سباق جائزة ألمانيا الكبرى في يوليو الماضي والخامس له هذا الموسم، والـ88 طوال مسيرته مواصلاً تحقيق الأرقام القياسية.

توقيت

وسجل هاميلتون توقيتاً زمنياً قدره 1.34.779 دقيقة للفة الواحدة على حلبة ياس، بفارق 0.194 ثانية عن زميله في فريق مرسيدس فاليتيري بوتاس الذي حل ثانياً في الحصة التأهيلية ولكنه رغم ذلك سينطلق من المركز الأخير في السباق نتيجة عقوبة استخدام المحرك الرابع هذا الموسم، بينما جاء ثالثاً الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل بفارق 0.360 ثانية عن هاميلتون، فيما احتل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو المركز الخامس بتوقيت 1.35.219 دقيقة، وسادساً زميله في الفريق الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم 4 مرات، بفارق 0.560 ثانية عن هاميلتون.

ومن المقرر أن ينطلق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي 2019 في الساعة الخامسة من مساء اليوم ويستغرق نحو ساعتين على مدار 55 لفة على أرض الحلبة.

راحة

أبدى بطل العالم الحالي لويس هاميلتون ارتياحه لاستعادة قطب الانطلاق الأول مع ختام الموسم في أبوظبي بعد تسعة سباقات لم يتمكن خلالها من الانطلاق أولاً، مشدداً أنه لم يستسلم أبداً وظل يحاول في كل سباق حتى نجح في تحقيق أسرع زمن في الحصة التأهيلية في أبوظبي.

وقال: «لقد كان هناك طريق طويل أحاول العودة إليه، وعملت بجهد كبير للانطلاق من المركز الأول مرة أخرى بعد غياب، وخاصة أن أداء السائقين الآخرين كان جيداً للغاية، إلا أنني لم أتوقف عن العمل ولم أستسلم أبداً، وبحثت في كل لفة عن أجزاء إضافية من الثانية إلى أن تحقق ذلك». وأضاف: «أتمنى الفوز بالسباق لأنهي الموسم بأفضل صورة».

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نجح لويس هاميلتون في تحقيق رقم جديد بالانطلاق من المركز الأول في سباق مرسى ياس وللمرة الخامسة.

وبات السائق الأكثر انطلاقاً من المركز الأول على حلبة مرسى ياس بـ5 مرات أعوام 2011 ،2014، 2016، 2018، و2019، ليوسع الفارق مع الألماني فيتيل، الذي يأتي ثاني أكثر السائقين انطلاقاً على الحلبة بمرتين عامي 2010 و2011، وروزبرغ 2014 و2015، ومارك ويبر 2013، وفاليتيري بوتاس 2017. أبوظبي - البيان الرياضي

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