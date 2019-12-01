امتلاك فيراري حق «الفيتو» يثير الـجدل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أثار احتفاظ فريق فيراري بحق النقض «الفيتو» الذي يتمتع به الفريق فيما يتعلق بقوانين بطولة العالم للفورمولا 1 الكثير من الجدل من جانب فرق الفورمولا 1 التي أبدت اعتراضات كثيرة خلال الفترة السابقة على امتلاك الفريق الإيطالي هذا الحق دون غيره، مما قد يؤثر في مخططاتهم والتغييرات التي تسعى منظمة الفورمولا 1 لإحداثها في السنوات المقبلة.

ويمتلك فريق فيراري حق «الفيتو» تقديراً لعراقة الفريق الإيطالي الشهير في عالم سباقات الفورمولا1، وهو ما استخدمه في بعض الأحيان للاعتراض على بعض القوانين أو التعديلات التي قد لا تصب في مصلحته، ويؤثر من حين لآخر في علاقته بالفرق الأخرى أو المسؤولين عن الفورمولا 1.

قوانين

وطالبت العديد من فرق الفورمولا 1، في وقت سابق، بإنهاء هذا الحق الذي تتمتع به فيراري في بطولة العالم، معتبرةً أنه أمر غير منطقي بأن فريقاً واحداً قد يتحكم في إمكانية إصدار بعض القوانين أو التعديلات من عدمه، ولا يساوي بين جميع فرق الفورمولا 1 مع احترامها في الوقت ذاته للفريق العريق، إضافة إلى رغبة جان تود، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، في إنهاء هذا الأمر، وتأكيده ضرورة سحب هذا الحق من فيراري.

ولكن ماتيا بينوتو، مدير فيراري، أكد أنه متمسك بحق الفيتو، وذهب الفريق إلى أبعد من ذلك بأنه يربط بقاءه في الفورمولا 1 باستمرار هذا الحق، وهو ما وجد صعوبات كثيرة تجاه سحب الفيتو من الفريق الإيطالي الذي يعد وجوده علامة في عالم الفورمولا 1.