«فرسان الإمارات» يرسم لوحة فنية في سماء ياس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

خطف فريق «فرسان الإمارات» الأنظار خلال فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى وأبهر متابعي الفورمولا 1 بعرض جوي مذهل في سماء حلبة مرسى ياس قبل انطلاقة جولة التأهيل أمس.

وحلق سرب فرسان الإمارات فوق سماء الحلبة وقدموا مجموعة من اللوحات الجوية والحركات الأكروباتية بالطائرات التي حبست الأنفاس وحازت إعجاب الجماهير التي تابعت الحصة التأهيلية، إضافة إلى نثر ألوان علم الإمارات في سماء الحلبة.

كما يستعرض فريق فرسان الإمارات اليوم أمام المشجعين وزوار الحلبة خلال اليوم الأخير من الجائزة، إذ سينفذ استعراضاً جوياً قبل السباق النهائي الذي يقام اليوم الأحد في الساعة الخامسة مساءً.