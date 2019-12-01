مزاد السيارات النادرة يجذب الزوار

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توافد جمهور السباق في أبوظبي إلى منصة مزاد آر إم سوذبي في منطقة مشجعي الفورمولا 1 للحلبة لمشاهدة مجموعة من أندر وأروع السيارات المعروضة للبيع في المزاد، وذلك قبيل الافتتاح الرسمي مساء أمس لأول مزاد علني عالمي لبيع السيارات الذي تقام فعالياته ضمن عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1.

وتعرض دار آر إم سوذبي 40 سيارة للبيع في هذا المزاد الأول من نوعه، وغالبية هذه السيارات يعرضها مالكوها الأصليون الذين بالكاد قادوا هذه السيارات النادرة، وتتضمن قائمة السيارات المعروضة: سيارة مازيراتي إم سي 12 موديل عام 2005 وسيارة مرسيدس بنز من طراز إس إل آر ستيرلينغ موس موديل عام 2010 وسيارة لامبورغيني ديابلو من طراز في تي 6.0 إس إي موديل عام 2001 وسيـــــارة كوينيجسيــــــــج أجيرا آر موديل عام 2014».