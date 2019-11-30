خالد بن محمد بن زايد يتفقد حلبة مرسى ياس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، مرافق حلبة مرسى ياس التي تستضيف فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

واطلع سموه خلال الجولة على سير العمل في مرافق الحلبة للتأكد من انسيابية عمليات التشغيل أثناء أضخم حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يستقبل نحو 60 ألف زائر، 70% منهم قادمون من خارج الدولة، إضافة إلى المئات من مسؤولي الفرق، والضيوف من كبار الشخصيات والمشاهير ووسائل الإعلام الدولية، إلى جانب أفضل سائقي السيارات في العالم.

وتابع سموه آليات العمل وإنجاز المهام في غرفة العمليات الرئيسة للحدث، لضمان تنسيق الجهود ومتابعة أعمال الفرق الميدانية وتنظيم الفعالية بالشكل الذي يليق بمكانة إمارة أبوظبي كواحدة من أبرز وجهات الترفيه على مستوى العالم. واطلع سموه على تجهيزات منطقة البادوك، التي تستضيف كبار الزوار للاستمتاع بمشاهدة السباق من خلال أجنحة متعددة وشرفات خارجية مطلة مباشرة على مسار السباق. وتفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد قاعة مزاد السيارات الفارهة الذي ستنظمه «دار سوذبي» للمزادات.

وتشهد حلبة مرسى ياس إقامة السباق النهائي للفورمولا 1 غداً، على أن يشهد بعد غد إقامة فعالية خاصة في جزيرة ياس بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.