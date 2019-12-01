5 ملايين دولار تشعل صراع الخامس بين رينو وتورو روسو

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

ينتظر أن تحفل جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس بأبوظبي بصراع من نوع خاص، يدور بين أكثر من فريق، يتنافسون على إنهاء الموسم في المركز الخامس في ترتيب الصانعين، وذلك من أجل العوائد المالية.

وحسمت فرق مرسيدس وفيراري وريد بل وماكلارين المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الصانعين للموسم الحالي، إلا أن المركز الخامس لم يحسم بعد في ظل فارق النقاط الضئيل بين أكثر من فريق يتصارعون على هذا المركز في الجولة الأخيرة من بطولة العالم 2019، إذ يحتل المركز الخامس قبل انطلاق السباق اليوم في حلبة ياس فريق رينو برصيد 91 نقطة، بفارق 8 نقاط عن فريق تورو روسو السادس بـ 83 نقطة، حيث يحصل الفريق صاحب المركز الثالث على 73 مليون دولار، فيما يحصل أقل فريق في الترتيب على 10 ملايين دولار.

ويشكل مبلغ 5 ملايين دولار فارقاً بين مركز وآخر، مما تحصل عليه فرق الفورمولا 1 بناء على مراكزها مع ختام الموسم وتدفعها منظمة الفورمولا1، إذ تحصل فرق الفورمولا 1 على عائدات مالية عالية من الحقوق التجارية للبطولة، مع الأخذ في الاعتبار أن فريق فيراري الإيطالي هو أكثر الفرق حصولاً على الأموال، بغض النظر عن عدم احتلاله المركز الأول في الترتيب، نظراً لعراقته وكونه الفريق الوحيد في تاريخ الفورمولا 1، الذي يمتلك امتيازات إضافية.