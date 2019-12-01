آمنة القبيسي: طموحاتي كبيرة وأتطلع إلى اقتحام عالم الفورمولا 1

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حققت الإماراتية آمنة القبيسي إنجازاً غير مسبوق للإمارات بفوزها بسباق الفورمولا 4، الذي أقيم على حلبة مرسى ياس، أمس، ضمن السباقات المصاحبة لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي 2019، لتصبح أول سائقة عربية تنجح في التتويج بلقب هذه الفئة في العالم.

وأنهت القبيسي، سائقة فريق أبوظبي ريسينغ، السباق في المركز الأول، محققةً زمناً قدره 26.53.715 دقيقة على مدار 12 لفة، متفوقةً على الإيطالي نيكولا مارينانغري، سائق إكسيل موتور سبورت، بفارق 3.6 ثوانٍ، وجاء في المركز الثالث البريطاني أليكس كونور في المركز الثالث بتوقيت 27.01.102 دقيقة.

وحافظت آمنة القبيسي على انطلاقتها من المركز الأول وصدارتها للسباق بتمكن واقتدار منذ البداية حتى النهاية، برغم المنافسة الشديدة من صاحب المركز الثاني. وحل الأردني مناف حجاوي في المركز الرابع في السباق، فيما جاءت حمدة القبيسي، الشقيقة الصغرى لآمنة، في المركز الخامس في أول مشاركة لها في السباق.

سعادة

وأهدت آمنة القبيسي الإنجاز الذي حققته بفوزها بسباق الفورمولا4 على حلبة مرسى ياس إلى القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي، معربةً عن سعادته البالغة بالإنجاز التاريخي، خاصة أنها أول امرأة على الإطلاق تفوز في سباقات الفورمولا4، وأول امرأة إماراتية وعربية تتوج باللقب، وأضافت: «أشعر بسعادة غامرة لا يمكنني وصفها، وبالفخر بالتتويج بأول سباق للفورمولا 4 في مشواري منذ دخولي عالم سباقات السيارات، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تتوج فيها امرأة عربية بهذا اللقب، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة إليّ، ويمنحني حافزاً قوياً لاستكمال مشواري من أجل تحقيق طموحاتي في عالم سباقات السيارات».

فوز

وواصلت بطلة الإمارات: «أهدي الفوز إلى القيادة الرشيدة التي تحرص على تقديم الدعم اللامحدود لكل أبناء الإمارات في المجالات كافة، وإلى الشعب الإماراتي، وعائلتي التي وقفت بجانبي وقدمت لي كل الدعم والاهتمام لكي أصل إلى هذه المرحلة، خصوصاً أن المشوار لم يكن بالسهل في ظل السفر والتنقل بين دول العالم كثيراً من أجل المشاركة في البطولات واكتساب الخبرات، ولولا إيمان والدي ووالدتي بقدراتي وطموحاتي لما حققت هذا الإنجاز الذي أعتبره مجرد بداية لمزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة».

طموح

وأكدت آمنة القبيسي أن طموحاتها ليس لها حدود في عالم سباقات السرعة، وتتطلع إلى أن تصبح في المستقبل القريب أول سائقة إماراتية تدخل معترك الفورمولا1، السباق الأشهر والأقوى في العالم، وستسعى لبذل المزيد من الجهد للارتقاء في الفئات المختلفة في السنوات المقبلة وصولاً إلى الفورمولا1 والمشاركة في بطولة العالم.

وعن مجريات السباق بعدما انطلقت من قطب الانطلاق الأول، أشارت إلى أنها واجهت صعوبات في بداية السباق، خصوصاً في اللفة الأولى، وفي ظل المنافسة الشديدة مع بقية السائقين، إلا أنها استطاعت الحفاظ على الصدارة والقيادة بثبات على مدار 30 دقيقة حتى الوصول إلى خط النهاية.