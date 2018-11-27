27 فائزاً في جائزة محمد بن راشد آل مكتـوم للإبداع الرياضي

المصدر: Ⅶ دبي ـ عدنان الغربي -Ⅶ دبي - البيان الرياضي

كشف مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عن أسماء 27 فائزاً في فئات الدورة العاشرة للجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي.

وتصدر قائمة الفائزين في فئات الدورة العاشرة عدد من الشخصيات الرياضية المحلية والعربية، حيث نال خلدون خليفة المبـــــــارك جائزة الشخصية الرياضية المحلية وذلك تقديراً لجهوده في العديد من الملفات الرياضية مهمة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة في مقدمة منظمي الفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الرياضات، ومساهمته كرئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في تطوير أداء النادي رياضياً وتجارياً وحصول النادي على 9 ألقاب في 10 سنوات هي ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في بطولة كأس إنجلترا، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية ولقبان في بطولة الدرع الخيرية.

كما منحت جائزة الشخصية الرياضية العربية إلى المستشار تركي آل الشيخ من المملكة العربية السعودية، وذلك لجهوده الكبيرة كرئيس للهيئة العامة للرياضة السعودية، واللجنة الأولمبية السعودية، والاتحاد العربي لكرة القدم، والاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي.

إبداع وتميز

وتم منح النجم المصري محمد صلاح جائزة الرياضي العربي المتميز وذلك تقديراً لإبداعه الكروي، بعد أن قدّم موسماً استثنائياً مع نادي ليفربول الإنجليزي سجل فيه 44 هدفاً في جميع المسابقات، كما نال لقب هداف الدوري الإنجليزي وأحسن لاعب فيه، كما استحق محمد صلاح أن يكون بين أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم ومستوى أوروبا في 2018، إضافة إلى نجاحه في قيادة منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا ونجح في تسجيل هدفين فيها رغم الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا وأبعدته عن اللعب والتدريب لأسابيع، وحصوله على لقب أفضل لاعب في أفريقيا واعتباره أفضل محترف عربي في أوروبا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في فندق القصر بدبي، وتحدث فيه مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومصطفى العرفاوي عضو مجلس أمناء الجائزة رئيس لجنة التحكيم، وموزة المري أمين عام الجائزة، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي مدير الجائزة، وصلاح أمين عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية في الدولة.

اليوم الوطني

واستهل مطر الطاير المؤتمر الصحفي بكلمة قال فيها بداية يتشرف مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» أن يتقدم للقيادة الرشيدة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لليوم الوطني 47 لتأسيس الدولة الذي يصادف الأسبوع المقبل، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا ووطننا يرفل بالعزة والخير والسعادة وأن نسير تحت راية قيادتنا الرشيدة لمزيد من الإنجازات والرخاء، كما يسرنا في غمرة الاحتفالات بعام زايد والاحتفالات باليوم الوطني، أن نتقدم بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، على الرعاية والدعم اللامحدود للقطاع الرياضي عموما وللجائزة خصوصا، والتوجيهات السديدة التي رسخت صدارة الجائزة عربيا وعالميا وعززت جهودها في تكريم المبدعين في جميع المجالات، وكذلك نشر ثقافة التميز والإبداع.

وأوضح مطر الطاير أنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن الشخصية العالمية الفائزة ضمن الدورة العاشرة، مشيرا إلى أنه تم تأجيل الكشف عنها إلى حين استكمال كافة الإجراءات التي من بينها حضور الشخصية المعنية بالتكريم لاستلام الجائزة.

وحول تفوق شرطة دبي في فئة المؤسسة المحلية على حساب الاتحادات والأندية الرياضية، قال مطر الطاير: الجائزة أداة دعم لتطوير الرياضة في الإمارات وفي الدول العربية، وقد وجدت للتحفيز والتشجيع، وإذا الاتحادات ليس لها مبادرات أو إنجازات فذلك ليس ضمن مسؤوليتنا، وعندما لا ترتقي إنجازاتها إلى مستوى المعايير المطلوبة فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنال ثقة لجنة التحكيم.

رعاية ودعم

كما قدم رئيس مجلس الأمناء أرقاماً من الدورة العاشرة وقال: واصلت الجائزة نموها كما واصلت انتشارها وزيادة تأثيرها بفضل رعاية ودعم سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة وجهود مجلس الأمناء وفرق العمل، وكذلك الدعم الإعلامي منكم ومن كل الدول العربية، وهو الأمر الذي لمسناه من تفاعل الاتحادات الرياضية والمنظمات الدولية، كما اتضح جلياً من أرقام المترشحين التي ارتفعت إلى 353 ملفاً بزيادة بلغت 19% عن الدورة السابقة التي شهدت مشاركة 297، كما ارتفعت الملفت المقدمة محلياً إلى 94 ملفا بعد أن كانت 87 ملفا في الدورة السابقة وبنسبة زيادة بلغت 8% عن الدورة السابقة، فيما ارتفع عدد الملفات العربية المتقدمة إلى 241 ملفاً بعد أن كانت 184 ملفاً في الدورة السابقة، وبلغت نسبة الزيادة 31%، كما لم يفوتنا تقدير إنجازات الشباب العربي من أصحاب الإنجازات في أولمبياد الشباب في الأرجنتين رغم أنه تحقق خارج فترة الترشح التي تم تحديدها من 1 سبتمبر 2017 وحتى 31 أغسطس 2018، حيث تم اختيارهم لنيل التكريم ضمن الفئات التقديرية.

حيادية وشفافية

وختم الطاير كلمته بالقول «نثمن جهود المحكمين الذين شاركوا في تحكيم الملفات بحيادية وشفافية من خلال آلية التحكيم الذكي عن بعد التي أنجزتها فرق عمل الجائزة من الكفاءات الوطنية، كما يسرني أن أشكر المؤسسات الإعلامية شريكتنا في تحقيق النجاح».

ومن جانبه قال مصطفى العرفاوي عضو مجلس الأمناء رئيس لجنة التحكيم: " أسعدنا النمو الذي تحقق في أعداد المترشحين محلياً وعربياً ودولياً، وكذلك حرص المؤسسات والاتحادات الرياضية على المشاركة من خلال مبادراتها وبرامجها المخصصة للشباب، وهي أرقام حملتنا مسؤولية مضاعفة، كما أسعدنا نجاح نظام التحكيم عن بعد الذي اعتمدته لجنة التحكيم وتم تصميمه خصيصاً للجائزة بواسطة كوادرها العاملة، فقد تم تحكيم جميع الملفات عن بعد وبدون تجميع الحكام، كما تم استمرار توزيع الملفات على المحكمين من مختلف الدول والتخصصات بحيادية وشفافية لضمان التحكيم العادل وفقاً للإنجاز وقيمته، وصولاً إلى اعتماد مجلس الأمناء ومصادقة سمو رئيس الجائزة على النتائج التي سنعلنها اليوم، واضعين أمام أعيننا تحقيق رضا الله وثقة قيادة الجائزة في اختيار الأجدر للفوز.

مبادرة تمكين الشباب تقود شرطة دبي إلى المقدمة

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على جائزة المؤسسة المحلية بفضل مبادرتها الرائدة في مجال تمكين الشباب التي ترتبط مع رؤية دبي 2021 ومؤشرات التنافسية العالمية في المجال الأمني، من خلال تطبيق فعاليات وأنشطة رياضية توعوية أسهمت في تقليل نسبة الجريمة في المناطق السكنية بينما نال محمد أحمد البلوشي، جائزة الرياضي المحلي وذلك لفوزه بكأس العالم (فئة الدراجات النارية 2018)، أما جائزة الإداري المحلي فذهبت مناصفة بين ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وذلك لحصوله على منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وأسامة أحمد الشعفار، لرئاسته الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية للفترة 2017 – 2021 وجهوده لنشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

جائزة

وحصل طاقم التحكيم الإماراتي بكأس العالم لكرة القدم على جائزة الفريق المحلي، ويتكون الطاقم من الحكم الدولي محمد عبد الله حسن، ومساعدي الحكم الدوليين محمد يوسف الحمادي، وحسن محمد المهري، وذلك للمشاركة كطاقم تحكيم إماراتي كامل لأول مرة في تاريخ الدولة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بالإضافة إلى إدارته لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وفاز محمد إيهاب يوسف - مصر، بجائزة الرياضي العربي وذلك لحصوله على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال وتصدر التصنيف العالمي في وزن 77 كم لعام 2017.

ونال د. مبارك سويلم السويلم من السعودية على جائزة الإداري العربي، بينما أحرزت ناديه عبدالحميد عبدالحفيظ - مصر جائزة المدرب العربي وحصل الاتحاد الدولي للمصارعة، على جائزة المؤسسة العالمية فئة الاتحاد الدولي الصيفي ونالت اللجنة البارالمبية اليابانية، جائزة المؤسسة العالمية فئة اللجنة البارالمبية الوطنية.

التصويت يحسم «سباق الناشئين»

تأهل 6 رياضيين ورياضيات ناشئين ضمن الفئة التقديرية (رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي)، وسيتم حسم الترتيب النهائي عبر آلية التصويت سواء من خلال قناة دبي الرياضية أو التطبيق الذكي للجائزة، ويستمر التصويت لغاية 31/‏‏12/‏‏2018، وسيتم تكريمهم خلال الحفل الختامي 9 يناير 2019 وفق الترتيب النهائي للنتائج، وتضم القائمة: بلقيس عبدالكريم، لحصولها على ذهبية مونديال أشبال الجوجيتسو 2017، وفاطمة سالم، لحصولها على ذهبية آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب في كوميتيه الفردي وزن فوق 54 كغ لعام 2018، وأحمد النقبي، لحصوله على ذهبية آسيا لناشئي الجودو وزن 50 كغ لعام 2018، ولمياء طارق، لحصولها على ذهبية دولية الجمباز - اليونان 2018، والميدالية الفضية ألمانيا 2017، وعمران الحوسني، لحصوله على ذهبية غربي آسيا للشطرنج الكلاسيكي وذهبية الشطرنج السريع وفضية الشطرنج الخاطف في 2018، وعبدالله المنصوري، لحصوله على ذهبية وبرونزية عربية الدراجات الهوائية 2018.

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