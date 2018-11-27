عمر المرزوقي: فرحتي تضاعفت بالميدالية الأولمبية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

عبر الفارس عمر المرزوقي صاحب الميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين والتي توج بها في أكتوبر من العام الماضي، عن سعادته باختياره ضمن المكرمين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، موضحاً أن فرحته الآن أصبحت مضاعفة بالإنجاز الذي حققه سابقاً، وقال المرزوقي: قمة الشرف أن يتم اختياري لجائزة تحمل اسم فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولا أدري كيف أصف شعوري بهذه الجائزة سوى القول إنني فخور للغاية بها.

كما أهدى المرزوقي ابن الـ«15 عاماً» الجائزة، إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد وإلى أسرة إسطبلات الشراع التي رعت موهبته وقادته للحصول على الميدالية الفضية في قفز الحواجز كأول ميدالية للإمارات في هذا المجال.

سعادة

وكشف الفارس الشاب لـ«البيان الرياضي» من داخل إسطبلات الشراع مساء أمس خلال أدائه حصة تدريبية، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً قبل مكالمة «البيان» معه بعشر دقائق فقط وأضاف: حتى هذه اللحظة لا أعرف ماذا أقول، لا يمكن أن أتحدث عن الجائزة خاصة أن فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نفسه فارس بل هو فارس العرب، وأنا مازلت فارساً في بداية مشواري، كلها أشياء تجعلني في قمة السعادة وبروح معنوية عالية ستجعلني أؤدي أفضل تدريباتي حتى أواصل في درب النجاح.

كما أشار عمر المرزوقي إلى أنه حقق العديد من الميداليات التي يفتخر بها داخل وخارج الدولة، لكن الفوز بجائزة الإبداع الرياضي بالنسبة له مختلفة في كل شي وسيظل يفتخر بها ويستمد منه الدافع للوصول باستمرار إلى منصات التتويج.