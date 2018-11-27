محمد صلاح.. فخـر العـرب في الملاعب الإنجليزية

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

منح مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، محمد صلاح نجم المنتخب المصري الأول ولاعب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، جائزة الرياضي العربي المتميز، تقديراً لإبداعه الكروي، بعدما قدم موسماً استثنائياً مع ليفربول الموسم الماضي، وسجل فيه 44 هدفاً في جميع المسابقات.

كما نال صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي، وجائزة أفضل لاعبيه الموسم الماضي، واستحق أن يكون بين أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم وأوروبا في 2018، إضافة إلى نجاحه في قيادة منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وهو الأول منذ المشاركة في نهائيات كأس العالم في إيطاليا 1990.

جوائز

نجح صلاح كذلك في تسجيل هدفين في المونديال الروسي الأخير، رغم الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأبعدته عن اللعب والتدريب لأسابيع، واستحق الحصول على لقب أفضل لاعبي أفريقيا العام الماضي، وأفضل محترف عربي في أوروبا، إلى جانب جوائز أخرى سبق وحصل عليها، وهي فيفبرو، وجائزة بوشكاش لأجمل هدف، والمواطنة الفخرية، وجائزة أونزي الذهبية، ولاعب الموسم، وأيضاً لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في العام الماضي، وجائزة بي بي سي، لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي عام 2016، وجائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا لعام 2012.

بداية

بدأ محمد صلاح المولود في مدينة نجريج بمحافظة الغربية المصرية 15 يونيو 1992، مشواره في ملاعب الكرة من الصفر، إذ كانت البداية من نادي اتحاد بسيون المصري موسم 2004-2005، وانتقل في الموسم التالي، إلى نادي عثماثون بمدينة طنطا، وكانت النقلة الكبيرة الأولى في حياته، عندما انتقل للعب في صفوف نادي المقاولون العرب من 2006 إلى 2012، واستطاع خلال تلك السنوات الست، أن يصنع مجداً محلياً، لكن طموح النجم المصري، كان عبور البحر الأبيض المتوسط، نحو القارة البيضاء، لخوض مغامرة الاحتراف الأوروبي، التي حاول الكثيرون تجربتها وفشلوا فيها.

تسلح صلاح، بالعزيمة والإصرار، وبدأ المشوار من نادي بازل السويسري، والذي لعب بين صفوفه من 2012 إلى 2014، وحصل معه على لقب كأس السوبر، ونال جائزة أفضل لاعب في تلك البطولة، ثم جاءت القفزة الكبرى، باللعب لنادي تشيلسي الإنجليزي في موسم 2014-2015، وحصل معه على لقب الدوري وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، إلا أن مدرب الفريق، لم يقتنع كثيراً باللاعب المصري الواعد، وقرر تشيلسي إعارته إلى نادي فيورنتينا الإيطالي عام 2015.

روما

تألق صلاح اللافت مع فيورنتينا، جذب انتباه روما الإيطالي، والذي استعاره بدوره موسم 2015-2016، وتعرف على قيمة ما يملكه اللاعب المصري من موهبة، فقرر شراء عقده من تشيلسي، ليواصل الدفاع عن ألوان روما موسم 2016-2017، ولأن الموهبة الكروية، أصبحت عملة نادرة، نجح ليفربول في إعادة صلاح إلى الدوري الإنجليزي عام 2017، مقابل صفقة بلغت 42 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو كحوافز، ليعيش أحلى فترات تألقه ونجوميته في الملاعب حتى الآن.

تدرج صلاح كذلك في صفوف المنتخبات المصرية، بداية من موسم 2010-2011، عندما لعب في صفوف منتخب الشباب تحت 20 سنة، وفي الموسم التالي انتقل للعب في صفوف المنتخب الأولمبي، وفي الوقت نفسه، اللعب في صفوف المنتخب المصري الأول، والذي ساهم في وصوله إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية في 2017، ثم التأهل إلى كأس العالم بروسيا 2018، وأخيراً، تأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.