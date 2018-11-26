تركي آل الشيخ: التكريم إذا جاك من دار زايد له طعم ثان

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بعد منحه جائزة الشخصية العربية الرياضية ضمن "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"..

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في تويتر "أشكر بكثير من التقدير سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على منحي جائزة الشخصية العربية الرياضية... تشرفت بهذا الاختيار ... فشكراً لسموه وللقائمين على الجائزة".

وأضاف في تغريدة ثانية "التكريم اذا جاك من دار زايد له طعم ثاني (عينين في راس)".

أشكر بكثير من التقدير سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

على منحي جائزة الشخصية العربية الرياضية...

تشرفت بهذا الاختيار ... فشكراً لسموه وللقائمين على الجائزة 🙏🇸🇦🇦🇪❤ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨

ومنحت جائزة الشخصية الرياضية العربية الى تركى آل الشيخ، وذلك لجهوده الكبيرة كرئيس للهيئة العامة للرياضة السعودية، واللجنة الأولمبية السعودية، والاتحاد العربي لكرة القدم، والاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، حيث أطلق آل الشيخ العديد من المبادرات التي ساهمت في تطوير منظومة العمل الرياضي في المملكة العربية السعودية واستقطاب وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية والدولية، وكذلك تطوير منظومة العمل الرياضي العربي، كما عمل على دعم جهود العديد من الدول العربية لتعزيز علاقاتها مع المنظمات الرياضية الدولية، كما قام آل الشيخ بتطوير نظام بطولة الأندية العربية لكرة القدم وأطلق على نسختها الأولى لقب كأس زايد.