الرزوقي: تقدير غالٍ أفخر به

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

عبر اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، الرئيس الفخري للاتحاد العربي، مستشار الاتحاد الآسيوي، عن اعتزازه الكبير بفوزه المستحق بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، مشدداً أنه يعتبر الفوز تقديراً غالياً يفخر به طوال حياته، كون الجائزة تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وهو اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الراعي الأول للإبداع والمبدعين في مختلف جوانب الحياة، ومنها الرياضة.

سعادة

وأعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، عن بالغ سعادته كون جهوده خلال السنوات الماضية في مجال لعبة الكاراتيه محلياً وخارجياً، قد نالت التقدير، وحظيت بمتابعة الأمانة العامة للجائزة، لافتاً إلى أنه لن يتوقف عند محطة معينة في مجال العمل في رياضة الكاراتيه، منوهاً إلى أنه سيكرس جهوده خلال الفترة القادمة للارتقاء باللعبة محلياً وخارجياً في المجالات الفنية والإدارية وفِي قطاعي المدربين وحكام اللعبة.

ثقل الإمارات

كما شدد اللواء (م) الرزوقي أنه عمل منذ سنوات مع نخبة من أبناء أسرة اللعبة على صناعة ثقل غير مسبوق للإمارات في مختلف أروقة الكاراتيه، خليجياً وعربياً وآسيوياً ودولياً، حتى باتت الدولة هي المحرك الرئيس والمحور الذي يدير جميع شؤون اللعبة. ولفت رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، إلى أنه ومنذ البداية وضع اسم الإمارات نصب عينيه في جميع الخطوات التي قام بها في المجالين الفني والإداري، حتى تم تتويج ذلك بحصول أبناء الإمارات على مناصب مرموقة خليجياً وعربياً وقارياً ودولياً، إضافة إلى احتضان مقر الاتحاد العربي، واستضافة بطولات وأنشطة ما كان لها أن تقام في الدولة لولا المكانة المرموقة التي بات يحتلها أبناء الإمارات في عالم الكاراتيه حالياً.