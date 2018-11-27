رباعي أولمبياد الشباب يتوّج بجائزة «النجاحات المتميزة»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

منحت جائزة «رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي» لـ 4 رياضيين شباب عرب تألقوا في أولمبياد الشباب، الذي أقيم أكتوبر الماضي في الأرجنتين؛ لتعزيز محور الدورة العاشرة للجائزة الذي جاء تحت عنوان تمكين الشباب في المجال الرياضي.

وتتضمن القائمة، أحمد أسامة الجندي من جمهورية مصر العربية، لحصوله على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية للشباب - 2018، كما أنه أول لاعب في العالم يتوج بـ 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للناشئين والشباب وأولمبياد الشباب.

ومحمد عايض العسيري من المملكة العربية السعودية، لحصوله على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية للشباب - 2018، وهو أول رياضي عربي يحقق الميدالية الذهبية في الكاراتيه من تاريخ مشاركات العرب في أولمبياد الشباب.

وفاطمة الزهراء من المملكة المغربية، لحصولها على الميدالية الذهبية في التايكواندو بدورة الألعاب الأولمبية للشباب - 2018، وهي الميدالية الذهبية الأولى في التايكواندو في كافة المشاركات العربية في الدورات الأولمبية للشباب.

وعمر المرزوقي من دولة الإمارات العربية المتحدة، لحصوله على الميدالية الفضية في الفروسية بمسابقة قفز الحواجز لفئة الفردي بدورة الألعاب الأولمبية للشباب - 2018.