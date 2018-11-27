أسامة الشعفار: التتويج الأغلى في حياتي

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

اعتبر أسامة الشعفار رئيس اتحاد الإمارات العربية للدراجات، جائزة الإداري المتميز في جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، التي حصل عليها، الأغلى في حياته، ولا تمحوها السنين، وخاصة أنها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ملهمنا وفارس العرب.

وأشار رئيس اتحاد الإمارات العربية للدراجات، إلى أن مشواره في الساحات الرياضية، الذي امتد لأكثر من 20 عاماً تكلل بهذه الجائزة، التي وصفها بـ«الرائعة»، والتي سعى ويسعى إليها الداني والقاصي في شتى بقاع الأرض، على مستوى الفرق والأشخاص، بمختلف مواقعهم المحلية والخليجية والعربية والقارية والدولية.

وقال الشعفار: إن هذه الجائزة التي أثلجت الصدور ستمثل حافزاً لبذل مزيد من الجهد، وتحملني المسؤولية الكبرى لمواصلة مشواري مع الرياضة، وتقلد العديد من المناصب، والتي تمثلت في رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام ورئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام سابقاً، وعضويتي في المكتب التنفيذي الدولي للدراجات، ونائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الأولمبي الآسيوي، للدورة الثالثة على التوالي.

شكر

كما وجه رئيس اتحاد الإمارات العربية للدراجات، جزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي لرعايته ودعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين بشكل خاص ورياضة الدراجات من ضمنها، معرباً عن سعادته كون جهوده خلال السنوات الماضية والحالية في قيادة رياضة الدراجات حظيت بالتقدير من الجميع محلياً وخارجياً، وشهدت التطور المنشود والمنتظر لحصولنا على العديد من الإنجازات على مختلف الصعد المحلية والخليجية والعربية والقارية والدولية وصولاً للأولمبياد.

وبنبرة الواثق أكد الشعفار، أن لدى أبنائنا وبناتنا الكثير من القدرات والإمكانات الفنية والبدنية لإضافة المزيد من الإنجازات التي تسعد قيادتنا الرشيدة، والتي وفرت لنا جل سبل النجاح، موضحاً أن الفوز هو فوز للجميع وخاصة لأسرة الدراجات بالدولة وسط قناعتنا لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال الخطط والاستراتيجية التي ننفذها على مدار العام، والتي تستهدف اللاعبين واللاعبات وكذلك على مستوى القيادات الرياضية من أبناء الإمارات بتواجدنا في العديد من المناصب الرياضية الخارجية.