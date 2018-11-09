الإمارات بطل الخليج قبل الختام بـ 3 أيام

المصدر: Ⅶ دبي- ياسر قاسم

حسمت الإمارات لقب الخليج مبكراً قبل 3 أيام من نهاية البطولة المجمعة للبلياردو والسنوكر، التي تقام حالياً في دبي، بمشاركة 4 دول هي الإمارات، السعودية، البحرين وسلطنة عمان، تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر.

جاء ذلك بعد أن رفع منتخبا البلياردو والسنوكر رصيدهما إلى 5 ميداليات ذهبية أول من أمس، بحصول السنوكر على ذهبية فرق الرجال وصلاح الريماوي على ذهبية 9 كرات في البلياردو، في سابع أيام المنافسات التي تقام في صالة نادي الاتحاد بالقوز بالنسبة للسنوكر، وصالة «اي زون» للبلياردو في أبوهيل، وكان نجم المنتخب محمد شهاب أحرز الميدالية الذهبية قبل ذلك في فردي 6 كرات، كما سبقه منتخب البلياردو في إحراز ميداليتين ذهبيتين، عبر محمد الحوسني في فردي 8 كرات، والأولى حققها المنتخب في منافسات الفرق 8 كرات.

نتائج وميداليات

وحقق منتخب السنوكر ذهبية فرق الرجال للسنوكر عبر الثنائي محمد شهاب ومحمد الجوكر بعد الفوز على المنتخب السعودي الشقيق بنتيجة 3-0، بعد مشوار قوي بدأه اللاعبان شهاب والجوكر بالفوز على منتخبي عمان والبحرين بنفس النتيجة 3-0 فيما ذهبت الميدالية الفضية للمنتخب البحريني الذي فاز بدوره على منتخب عمان 3-1، وفي صالة «اي زون» نجح صلاح الريماوي في الظفر بالميدالية الذهبية في فردي التسع كرات للبلياردو بعد الفوز على السعودي عبدالله الشمري بنتيجة 11-3، وجاء فوز الريماوي بذهبية فئة 9 كرات في البلياردو بعد مشوار ناجح في الدور ربع النهائي فاز فيه على محمد باعباد من السعودية 9-6 وفي نفس الدور فاز السعودي عبد الله الشمري على احمد يوسف من البحرين 9-3 وفي نصف النهائي فاز صلاح الريماوي على السعودي مهند الغميز 11-6 والسعودي عبد الله الشمري على محمد الحوسني من الإمارات 11-4 ليفوز الريماوي بعد ذلك في النهائي على الشمري 11-3.

تطور كبير

وعبر خالد الخيلي مدير اتحاد البلياردو والسنوكر عن رضا الاتحاد التام على النتائج التي تحققت بعد الحصول على 5 ميداليات ذهبية، ومشيداً في الوقت نفسه بقوة التنافس بين جميع المنتخبات ما يدل على التطور الكبير في اللعبتين على مستوى الخليج، وبدوره، أعرب محمد عبد الله مدير منتخب السنوكر، عن سعادته الكبيرة بما حققه المنتخبان من نتيجة مشرفة حسما بها اللقب الخليجي مبكراً رغم قوة المنافسة من خلال الندية التي أظهرتها جميع المنتخبات، وقال إن النتائج التي حققتها الإمارات تعبر عن التطور والاهتمام الذي يوليه اتحاد اللعبة وحرص اللاعبين على مواصلة النتائج الجيدة، ومن جانبه، أبدى سعيد المري إداري منتخب البلياردو، فرحته الكبيرة بما تحقق، موضحاً إن بلياردو وسنوكر الإمارات، قدم مستويات رفيعة في النسخة الخليجية هذا العام.

تمثيل

يمثل منتخب الإمارات للسنوكر اللاعبون محمد الجوكر ومحمد شهاب وعيسى السيد وخالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي والناشئ عبد السلام البلوشي، فيما يضم منتخب البلياردو اللاعبين محمد الحوسني وعبدالله جمعة وصلاح الريماوي وعمران سالم والناشئ طلال البلوشي.

اقرأ أيضاً:

