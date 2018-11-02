تدشين «خليجية» البلياردو والسنوكر اليوم

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم

تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، تنطلق اليوم بطولة الخليج المجمعة للبلياردو والسنوكر التي تستضيفها الإمارات حتى العاشر من نوفمبر الجاري بمشاركة 4 دول هي الإمارات، السعودية، البحرين وسلطنة عمان، وتبدأ المنافسات اعتباراً من الساعة الرابعة مساء في صالة الاتحاد بالقوز بالنسبة لمنافسات السنوكر وصالة «اي زون» في أبوهيل بالنسبة لمنافسات البلياردو، وأكمل اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر استعداداته لاستضافة وتنظيم البطولة التي تتنافس فيها المنتخبات الأربعة على 13 مسابقة لجميع الفئات ، وبدأ اتحاد الإمارات ترتيباته بتشكيل اللجنة العليا المنظمة برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد ورائد باقر نائباً لرئيس اللجنة وخالد الخيلي مديراً للبطولة، ويدافع منتخبنا الوطني عن اللقب الذي أحرزه في آخر نسخة خليجية أقيمت في مملكة البحرين 2016، ويتابع البطولة وفد من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة محمد المري من السعودية للإطلاع على سير البطولة، ووجه اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر إشادة خاصة بدعم الأمانة العامة بالسعودية والمجهودات التي بذلت لإقامة البطولة والتعاون المثمر مع اتحاد الإمارات لإنجاح الحدث الخليجي.

الاحتفاظ باللقب

وأكد سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، أن الاستعدادات سارت بشكل جيد على مستوى التنظيم وعلى مستوى إعداد المنتخب الوطني سعياً وراء الاحتفاظ باللقب، لا سيما والإمارات تحمل الرقم القياسي ويدافع المنتخب عن لقبه في آخر نسخة بالبحرين، وأوضح أن اللجنة المنظمة أكملت كافة الترتيبات لمقر إقامة الفرق وموقعي البطولة في نادي الاتحاد وصالة «اي زون»، وتوقع منافسة قوية بعد التطور الذي شهدته المنتخبات الخليجية.

جاهزون للحدث

ومن جهته، عبر خالد الخيلي مدير البطولة، عن ترحيب اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر بإقامة البطولة الخليجية بعد عامين من آخر نسخة أقيمت في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات وجد تعاوناً كبيراً من اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون، وبدأت الاستعدادات للتنظيم مبكراً وأصبح الجميع جاهزاً للحدث.

تمثيل

يمثل منتخب الإمارات للسنوكر اللاعبون محمد الجوكر ومحمد شهاب وعيسى السيد وخالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي والناشئ عبد السلام البلوشي، فيما يضم منتخب البلياردو اللاعبين محمد الحوسني وعبدالله جمعة وصلاح الريماوي وعمران سالم والناشئ طلال البلوشي.

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