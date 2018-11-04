3 انتصارات لمنتخب السنوكر في البطولة الخليجية

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم

تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الامارات للبلياردو والسنوكر، انطلقت مساء أول من أمس، بطولة الخليج المجمعة للبلياردو والسنوكر، التي تستضيفها الإمارات، حتى العاشر من الشهر الحالي، بمشاركة 4 دول، هي الإمارات، السعودية، البحرين وسلطنة عمان، وبدأت المنافسات في صالة الاتحاد بالقوز، بالنسبة لمنافسات السنوكر، وصالة «آي زون» في أبوهيل، بالنسبة لمنافسات البلياردو، وحقق لاعبو منتخبنا للسنوكر 3 انتصارات في اليوم الأول، كانت من نصيب خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي.

وأسفرت نتائج منافسات السنوكر في اليوم الأول، لفئة 6 كرات، عن فوز خالد الكمالي من الإمارات على أسامة عمار من السعودية 4-2، ونزار عسيري من السعودية على سامي الحمراشي من سلطنة عمان 4-0، وحبيب صباح من البحرين على وليد مسري من السعودية 4-0، وخالد الكمالي من الإمارات على محمد الوهيبي من عمان 4-0 أيضاً، وماجد ضيف من البحرين على عمر البوسعيدي من عمان 4-1، وبنفس النتيجة، فاز حبيب صباح من البحرين على محمد الجوكر من الإمارات، وهاشم الصقر من البحرين على نزار عسيري من السعودية 4-1، وبذات النتيجة، فاز عبد الرحمن الشامسي من الإمارات على عمر البوسعيدي من عمان.

ويمثل منتخب الإمارات للسنوكر، اللاعبون محمد الجوكر ومحمد شهاب وعيسى السيد وخالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي، والناشئ عبد السلام البلوشي، فيما يضم منتخب البلياردو، اللاعبين محمد الحوسني وعبد الله جمعة وصلاح الريماوي وعمران سالم، والناشئ طلال البلوشي، ويدافع منتخبنا الوطني عن اللقب الذي أحرزه في آخر نسخة خليجية أقيمت في مملكة البحرين 2016.

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