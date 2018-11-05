البلياردو يحرز ذهبية 8 كرات في «الخليجية»

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

نجح منتخبنا الوطني للبلياردو في تحقيق أول ميدالية ذهبية في بطولة الخليج المجمعة للبلياردو والسنوكر، التي تقام في دبي وتستمر حتى 10 الجاري وتقام تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، وجاء فوز منتخبنا بالمركز الأول لفئة 8 كرات للفرق وحل المنتخب السعودي في المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية فيما جاء منتخبنا عُمان والبحرين في المركز الثالث، ومثل منتخبنا الحاصل على ذهبية الفرق كل من عمران سالم وصلاح الريماوي ومحمد الحوسني وعبدالله جمعة الحوسني. ويدافع منتخبنا عن اللقب الذي أحرزه في آخر نسخة خليجية أقيمت في مملكة البحرين عام 2016.

ويواصل منتخبنا للبلياردو مشواره في البطولة إذ يشارك اليوم في منافسات 9 كرات للفرق بنفس التشكيلة التي أحرز بها ذهبية 8 كرات كما يشارك المنتخب الوطني اليوم في منافسات 9 كرات للناشئين ويمثل المنتخب كل من طلال البلوشي وراشد العطار.

وتشتمل منافسات البلياردو التي تستضيفها صالة «أي زون» في أبو هيل على 8 مسابقات حيث تقام يومي الثلاثاء والأربعاء مسابقة 9 كرات في الفردي ثم الخميس مسابقة 9 كرات في الزوجي فيما تقام يومي الجمعة والسبت مسابقة 10 كرات للفردي والناشئين.

وأوضح سعيد حامد المري مشرف منافسات البلياردو في البطولة وإداري المنتخب الوطني أن المنافسة جاءت قوية في نسخة هذا العام والندية كانت سمة ميزت البطولة منذ انطلاقتها الجمعة الماضية، وقال المري إن المنتخب الوطني كان كالعهد به في تحقيق النتائج المشرفة والتي بدأها بالحصول على ميدالية ذهبية في الفرق، مشيراً إلى أن المنتخب قادر على المنافسة بقوة لحصد مزيد من الميداليات في بقية الفئات للبلياردو.

منافسات السنوكر

وتواصلت في نادي الاتحاد بالقوز منافسات السنوكر ونجح اللاعبان البحريني حبيب صباح والسعودي نزار عسيري في الوصول للمباراة النهائية لفئة الفردي 6 كرات بعد مشوار ماراثوني إذ نجح حبيب صباح في تخطي محمد الوهيبي وماجد ضيف فيما فاز عسيري على هشام الصقر وخالد الكمالي.

إشادة

وعبر سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر عن سعادته الكبيرة بالنتائج التي حققها منتخب البلياردو وحصوله مبكراً على أول ميدالية ذهبية، وقال الجوكر إن ذهبية الفرق تعد من الميداليات النوعية التي تدل على علو كعب منتخبنا، مؤكداً ثقته بقدرة المنتخب على الحصول على مزيد من الميداليات والمركز الأول في بقية فئات البطولة، وقال إن منتخب السنوكر بدوره قادر على العودة بقوة في بقية منافسات السنوكر بعد أن ذهب نهائي فئة 6 كرات في الفردي للاعبين من السعودية والبحرين، وقال: المشوار طويل للتعويض خلال الأيام القادمة حتى تكتمل الفرحة بوجود منتخبي البلياردو والسنوكر في منصة تتويج المركز الأول دفاعاً عن اللقب في ختام البطولة السبت المقبل، وأشار الجوكر لقوة المنافسة بين جميع المشاركين بعد التطور الذي شهدته لعبتا البلياردو والسنوكر في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة.

تشكيل

يضم تشكيل منتخب الإمارات للسنوكر كلاً من محمد الجوكر ومحمد شهاب وعيسى السيد وخالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي والناشئ عبدالسلام البلوشي، فيما يضم منتخب البلياردو محمد الحوسني وعبدالله جمعة وصلاح الريماوي وعمران سالم والناشئ طلال البلوشي.

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