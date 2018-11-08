شهاب يرفع رصيد الإمارات إلى 3 ذهبيات

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

واصل منتخبنا الوطني تألقه في بطولة الخليج المجمعة للبلياردو والسنوكر، التي تقام في دبي، تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، وكان التألق هذه المرة للسنوكر، حيث أحرز نجم المنتخب، والمصنف الأول، محمد مصطفى شهاب، الميدالية الذهبية في فردي 6 كرات، بعد مواجهة قوية وماراثونية أمام منافسه السعودي عمر العجلاني، أول من أمس، كسبها شهاب بنتيجة 5-4، ليحصل على المركز الأول، وذهبية الميدالية الفضية، والمركز الثاني للعجلاني، في ما نال العماني عمر البوسعيد والبحريني حبيب صباح، الميدالية البرونزية لهذه الفئة.

وبفوز شهاب بالذهبية، تكون الإمارات رفعت رصيدها إلى 3 ذهبيات، حيث أحرز منتخب البلياردو ميداليتين ذهبيتين، بعد أن حسم نجم منتخب البلياردو محمد الحوسني المركز الأول لصالحه لفئة الفردي 8 كرات، والأولى حققها المنتخب في منافسات الفرق 8 كرات، وبرونزيتين للريماوي وعبد الله جمعة، ليرتفع العدد بنهاية اليوم الخامس إلى 3 ذهبيات وفضية واحدة و4 برونزيات.

وواصل منتخب السنوكر تألقه في منافسات الفرق، حيث بدأها بالفوز على عمان 3-0، وعلى البحرين بنفس النتيجة، فيما حققت البحرين الفوز على السعودية بصعوبة 3-2، وفازت السعودية على عمان 3-0.

منافسة

وتواصلت أول من أمس، منافسات البلياردو في صالة «آي زون» في أبوهيل لفئة فردي الرجال لـ 9 كرات، وشهد الدور الأول، فوز السعودي مهند الغميز على عبد الله جمعة الحوسني من الإمارات 9-5، والبحريني علي عبد الكريم على صلاح الريماوي من الإمارات 9-8، والسعودي عبد الله الشمري على العماني محمد البلوشي 9-3، فيما فاز لاعب منتخبنا عمران سالم، على البحريني أحمد يوسف 9-6، وسار زميله محمد الحوسني لاعب منتخبنا على ذات الدرب، ففاز على البحريني فهد خلف 9-8.

وفي الدور الثاني، فاز السعودي مهند الغميز على العماني مصطفى المنذري 9-3، والسعودي عبد الله الشمري على البحريني علي عبد الكريم 9-8، والسعودي محمد باعباد على عمران سالم من الإمارات 9-7، وفاز لاعب منتخبنا محمد الحوسني على العماني أحمد الشامسي 9-5، وعاد لاعب منتخبنا صلاح الريماوي ليحقق الفوز على العماني محمد البلوشي 9-3.

فوز

في الدور الثالث، فاز السعودي مهند الغميز على مواطنه عبد الله الشمري 9-5، فيما نجح لاعب منتخبنا محمد الحوسني في الفوز على السعودي محمد باعباد 9-7، ولاعب منتخبنا عبد الله جمعة الحوسني على البحريني علي عبد الكريم 9-4، ولاعب المنتخب صلاح الريماوي على العماني مصطفى المنذري 9-1، والبحريني أحمد يوسف على العماني أحمد الشامسي 9-5، والبحريني فهد خلف على عمران سالم من الإمارات 9-6، ووفقاً لهذه النتائج، تأهل لاعب منتخبنا محمد الحوسني والسعودي مهند الغميز للدور نصف النهائي.

وتشارك في البطولة المجمعة هذا العام، 4 دول هي الإمارات، السعودية، البحرين وسلطنة عمان، وتقام منافسات السنوكر في صالة نادي الاتحاد بالقوز، وصالة «آي زون» في أبوهيل بالنسبة لمنافسات البلياردو.

ويمثّل منتخب الإمارات للسنوكر، اللاعبون محمد الجوكر ومحمد شهاب وعيسى السيد وخالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي، والناشئ عبد السلام البلوشي، فيما يضم منتخب البلياردو، اللاعبين محمد الحوسني وعبد الله جمعة وصلاح الريماوي وعمران سالم، والناشئ طلال البلوشي.